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В МВД предупредили о схеме кражи пользовательских аккаунтов в Telegram

В МВД предупредили о схеме кражи пользовательских аккаунтов в Telegram - 16.10.2024, ПРАЙМ

В МВД предупредили о схеме кражи пользовательских аккаунтов в Telegram

Мошенники реализуют новую схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram через фиктивные сообщения от службы поддержки, сообщает Управление по организации борьбы... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T16:28+0300

2024-10-16T16:28+0300

2024-10-16T16:28+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мошенники реализуют новую схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram через фиктивные сообщения от службы поддержки, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Аферисты от имени "службы поддержки" сообщают пользователю о поступившей заявке на удаление его аккаунта. Затем просят продиктовать код из SMS, чтобы получить доступ к аккаунту", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram - канале. В мессенджере отсутствует функционал подачи "заявки на удаление аккаунта", а служба поддержки не отправляет подобные уведомления, напомнили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, telegram, мвд