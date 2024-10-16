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В МВД предупредили о схеме кражи пользовательских аккаунтов в Telegram
В МВД предупредили о схеме кражи пользовательских аккаунтов в Telegram - 16.10.2024, ПРАЙМ
В МВД предупредили о схеме кражи пользовательских аккаунтов в Telegram
Мошенники реализуют новую схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram через фиктивные сообщения от службы поддержки, сообщает Управление по организации борьбы... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T16:28+0300
2024-10-16T16:28+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мошенники реализуют новую схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram через фиктивные сообщения от службы поддержки, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Аферисты от имени "службы поддержки" сообщают пользователю о поступившей заявке на удаление его аккаунта. Затем просят продиктовать код из SMS, чтобы получить доступ к аккаунту", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram - канале. В мессенджере отсутствует функционал подачи "заявки на удаление аккаунта", а служба поддержки не отправляет подобные уведомления, напомнили в ведомстве.
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россия, telegram, мвд
Экономика, РОССИЯ, Telegram, МВД
В МВД предупредили о схеме кражи пользовательских аккаунтов в Telegram
МВД: в Telegram появилась новая схема кражи пользовательских аккаунтов
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мошенники реализуют новую схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram через фиктивные сообщения от службы поддержки, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Аферисты от имени "службы поддержки" сообщают пользователю о поступившей заявке на удаление его аккаунта. Затем просят продиктовать код из SMS, чтобы получить доступ к аккаунту", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram - канале.
В мессенджере отсутствует функционал подачи "заявки на удаление аккаунта", а служба поддержки не отправляет подобные уведомления, напомнили в ведомстве.