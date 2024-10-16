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Индекс акций выкупился - 16.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241016/aktsii-852201636.html
Индекс акций выкупился
Индекс акций выкупился - 16.10.2024, ПРАЙМ
Индекс акций выкупился
Индекс Мосбиржи накануне прибавил процент, а от недельного минимума уже +3%. Идея удержания 2730 п. с последующим возвратом выше 2800 п. полностью оправдалась... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T09:50+0300
2024-10-16T09:50+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
акции
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне прибавил процент, а от недельного минимума уже +3%. Идея удержания 2730 п. с последующим возвратом выше 2800 п. полностью оправдалась. Бенчмарк все еще в боковике, и консолидация в осеннем восходящем тренде может продолжаться до конца месяца, а вот после заседания ЦБ 25 октября ожидается выход рынка из боковика вверх. В перспективе осени не исключается ход индекса на круглые 3000 п.Сильнее рынка вновь акции Сегежи (+14,7%). С осеннего минимума бумаги почти удвоились, но до этого рухнули на абсолютное историческое дно на фоне одобрения допэмиссии. Видимо, у спекулятивных участников есть ожидания позитивных параметров доразмещения акций. Время покажет, не напрасны ли были их надежды. Курс по 2 руб. выглядит фундаментально дорого.Рубль лишился успехов прошлой недели и вновь на минимумах года. Юань вернулся к 13,6, а доллар и евро вообще подпрыгнули на максимумы — выше 97 и у 105,7. Причина — смягчение требований к экспортерам по возврату и продаже на рынке валюты из-за рубежа. Это снижает предложение валюты на рынке и ослабляет рубль. Тем не менее политика ЦБ остается жесткой, и долгоиграющая высокая ставка оценивается за рубль. Вероятность возобновления коррекции перегретых инвалют сохраняется.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, акции
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Акции
09:50 16.10.2024
 

Индекс акций выкупился

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне прибавил процент, а от недельного минимума уже +3%. Идея удержания 2730 п. с последующим возвратом выше 2800 п. полностью оправдалась. Бенчмарк все еще в боковике, и консолидация в осеннем восходящем тренде может продолжаться до конца месяца, а вот после заседания ЦБ 25 октября ожидается выход рынка из боковика вверх. В перспективе осени не исключается ход индекса на круглые 3000 п.
Сильнее рынка вновь акции Сегежи (+14,7%). С осеннего минимума бумаги почти удвоились, но до этого рухнули на абсолютное историческое дно на фоне одобрения допэмиссии. Видимо, у спекулятивных участников есть ожидания позитивных параметров доразмещения акций. Время покажет, не напрасны ли были их надежды. Курс по 2 руб. выглядит фундаментально дорого.
Рубль лишился успехов прошлой недели и вновь на минимумах года. Юань вернулся к 13,6, а доллар и евро вообще подпрыгнули на максимумы — выше 97 и у 105,7. Причина — смягчение требований к экспортерам по возврату и продаже на рынке валюты из-за рубежа. Это снижает предложение валюты на рынке и ослабляет рубль. Тем не менее политика ЦБ остается жесткой, и долгоиграющая высокая ставка оценивается за рубль. Вероятность возобновления коррекции перегретых инвалют сохраняется.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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