Индекс акций выкупился

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне прибавил процент, а от недельного минимума уже +3%. Идея удержания 2730 п. с последующим возвратом выше 2800 п. полностью оправдалась. Бенчмарк все еще в боковике, и консолидация в осеннем восходящем тренде может продолжаться до конца месяца, а вот после заседания ЦБ 25 октября ожидается выход рынка из боковика вверх. В перспективе осени не исключается ход индекса на круглые 3000 п.Сильнее рынка вновь акции Сегежи (+14,7%). С осеннего минимума бумаги почти удвоились, но до этого рухнули на абсолютное историческое дно на фоне одобрения допэмиссии. Видимо, у спекулятивных участников есть ожидания позитивных параметров доразмещения акций. Время покажет, не напрасны ли были их надежды. Курс по 2 руб. выглядит фундаментально дорого.Рубль лишился успехов прошлой недели и вновь на минимумах года. Юань вернулся к 13,6, а доллар и евро вообще подпрыгнули на максимумы — выше 97 и у 105,7. Причина — смягчение требований к экспортерам по возврату и продаже на рынке валюты из-за рубежа. Это снижает предложение валюты на рынке и ослабляет рубль. Тем не менее политика ЦБ остается жесткой, и долгоиграющая высокая ставка оценивается за рубль. Вероятность возобновления коррекции перегретых инвалют сохраняется.
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне прибавил процент, а от недельного минимума уже +3%. Идея удержания 2730 п. с последующим возвратом выше 2800 п. полностью оправдалась. Бенчмарк все еще в боковике, и консолидация в осеннем восходящем тренде может продолжаться до конца месяца, а вот после заседания ЦБ 25 октября ожидается выход рынка из боковика вверх. В перспективе осени не исключается ход индекса на круглые 3000 п.
Сильнее рынка вновь акции Сегежи (+14,7%). С осеннего минимума бумаги почти удвоились, но до этого рухнули на абсолютное историческое дно на фоне одобрения допэмиссии. Видимо, у спекулятивных участников есть ожидания позитивных параметров доразмещения акций. Время покажет, не напрасны ли были их надежды. Курс по 2 руб. выглядит фундаментально дорого.
Рубль лишился успехов прошлой недели и вновь на минимумах года. Юань вернулся к 13,6, а доллар и евро вообще подпрыгнули на максимумы — выше 97 и у 105,7. Причина — смягчение требований к экспортерам по возврату и продаже на рынке валюты из-за рубежа. Это снижает предложение валюты на рынке и ослабляет рубль. Тем не менее политика ЦБ остается жесткой, и долгоиграющая высокая ставка оценивается за рубль. Вероятность возобновления коррекции перегретых инвалют сохраняется.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.