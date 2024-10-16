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Акции "Газпрома" резко усилили рост стоимости - 16.10.2024, ПРАЙМ
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Акции "Газпрома" резко усилили рост стоимости
Акции "Газпрома" резко усилили рост стоимости - 16.10.2024, ПРАЙМ
Акции "Газпрома" резко усилили рост стоимости
Акции "Газпрома" после 11.00 мск резко усилили рост стоимости в отсутствие новостей и прибавляют в цене уже около 3,5%, следует из данных Московской биржи. | 16.10.2024, ПРАЙМ
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экономика
россия
газпром
акции
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Акции "Газпрома" после 11.00 мск резко усилили рост стоимости в отсутствие новостей и прибавляют в цене уже около 3,5%, следует из данных Московской биржи. К 10.56 мск бумаги газового концерна дорожают на 3,46%, до 138,61 рубля – максимума октября.
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россия, газпром, акции
Экономика, РОССИЯ, Газпром, Акции
12:03 16.10.2024
 
Акции "Газпрома" резко усилили рост стоимости

Акции "Газпрома" резко усилили рост стоимости, прибавляя почти 3,5%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Акции "Газпрома" после 11.00 мск резко усилили рост стоимости в отсутствие новостей и прибавляют в цене уже около 3,5%, следует из данных Московской биржи.
К 10.56 мск бумаги газового концерна дорожают на 3,46%, до 138,61 рубля – максимума октября.
 
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