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Акции "Газпрома" резко усилили рост стоимости

Акции "Газпрома" резко усилили рост стоимости - 16.10.2024, ПРАЙМ

Акции "Газпрома" резко усилили рост стоимости

Акции "Газпрома" после 11.00 мск резко усилили рост стоимости в отсутствие новостей и прибавляют в цене уже около 3,5%, следует из данных Московской биржи. | 16.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Акции "Газпрома" после 11.00 мск резко усилили рост стоимости в отсутствие новостей и прибавляют в цене уже около 3,5%, следует из данных Московской биржи. К 10.56 мск бумаги газового концерна дорожают на 3,46%, до 138,61 рубля – максимума октября.

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россия, газпром, акции