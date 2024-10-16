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Российский рынок акций в основную сессию показал снижение
Российский рынок акций в основную сессию показал снижение - 16.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную сессию показал снижение
Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,8% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T19:02+0300
2024-10-16T19:02+0300
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экономика
российский рынок акций
снижение
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,8% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,8%, до 2 783,46 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,43%, до 947,85 пункта, долларовый РТС – на 1,05%, до 901,58 пункта.
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российский рынок акций, снижение
Экономика, российский рынок акций, снижение
Российский рынок акций в основную сессию показал снижение
Мосбиржа: российский рынок акций в основную сессию снизился на 0,8%
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,8% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,8%, до 2 783,46 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,43%, до 947,85 пункта, долларовый РТС – на 1,05%, до 901,58 пункта.
Российский рынок акций показал рост в основную сессию