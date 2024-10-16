https://1prime.ru/20241016/avtomobil-852209903.html

Эксперты назвали три привычки, которые приводят к поломке дверей в авто

Эксперты назвали три привычки, которые приводят к поломке дверей в авто - 16.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали три привычки, которые приводят к поломке дверей в авто

Эксперты журнала NaAvtotrasse.ru назвали три "хрестоматийные" привычки водителей и пассажиров, способные раньше времени вывести из строя петли и замки дверей... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T16:23+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Эксперты журнала NaAvtotrasse.ru назвали три "хрестоматийные" привычки водителей и пассажиров, способные раньше времени вывести из строя петли и замки дверей автомобиля.Первое и самое очевидное - хлопанье дверями. При всей банальности этого "греха" эксперты считают не лишним напомнить и, возможно, даже слегка обидеть автолюбителей, недавно пересевших со старых Жигулей на иномарки. Потому что именно этим водителям, как, вероятно, знают по опыту специалисты NaAvtotrasse.ru, присуще хлопанье дверьми. Пассажиров, к слову, они тоже обвиняют. Так или иначе, а эта громкая и неприятная привычка может довольно быстро испортить замки.Также водителей и пассажиров призывают перестать опираться на дверь при посадке и высадке. И пусть человек будет подтянутым, спортивным и абсолютно не страдать от избыточного веса, но если он будет регулярно нагружать двери указанным способом, то двери могут провиснуть. Также эксперты рекомендуют водителям избавиться от привычки облокачиваться на верхнюю часть двери, например, при разговоре с друзьями на парковке. Это тоже не сулит для двери ничего хорошего.Ну и не стоит распахивать двери до конца, прилагая большие усилия. Потому что в результате повреждается ограничитель, а также сильно изнашиваются петли. Особенно опасно таким образом распахивать двери во время сильного ветра.

https://1prime.ru/20241016/avto-852204672.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рекомендации