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Крупный турецкий банк опроверг сложности с открытием счетов в рублях - 16.10.2024, ПРАЙМ
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Крупный турецкий банк опроверг сложности с открытием счетов в рублях
Крупный турецкий банк опроверг сложности с открытием счетов в рублях - 16.10.2024, ПРАЙМ
Крупный турецкий банк опроверг сложности с открытием счетов в рублях
Процесс открытия счетов гражданами РФ в российской национальной валюте не вызывает особых сложностей, заявил корреспонденту РИА Новости представитель одного из... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T13:27+0300
2024-10-16T13:27+0300
экономика
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АНКАРА, 16 окт – ПРАЙМ. Процесс открытия счетов гражданами РФ в российской национальной валюте не вызывает особых сложностей, заявил корреспонденту РИА Новости представитель одного из крупнейших частных банков Турции, DenizBank. Ранее в социальных сетях, в частности, в группах проживающих в Турции граждан РФ, появились сообщения о массовых отказах турецких банков, даже частных, открывать счета в рублях. По словам некоторых россиян, счета невозможно открыть в том числе при наличии вида на жительство. "Счета в рублях открываются. Достаточно подойти в один из наших филиалов. Сложностей нет", - сказал представитель DenizBank корреспонденту агентства по телефону в среду. Представитель одного из филиалов турецкого государственного банка Ziraat в Анкаре 29 августа заявил РИА Новости, что финансовая организация не открывает банковские счета в рублях, не назвав причину отказа. С 1 января турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял в апреле РИА Новости, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию является напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, отметил в июне глава ВТБ Андрей Костин. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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турция, россия, банки
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, Банки
13:27 16.10.2024
 
Крупный турецкий банк опроверг сложности с открытием счетов в рублях

Турецкий DenizBank опроверг наличие сложностей с открытием счетов в рублях

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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АНКАРА, 16 окт – ПРАЙМ. Процесс открытия счетов гражданами РФ в российской национальной валюте не вызывает особых сложностей, заявил корреспонденту РИА Новости представитель одного из крупнейших частных банков Турции, DenizBank.
Ранее в социальных сетях, в частности, в группах проживающих в Турции граждан РФ, появились сообщения о массовых отказах турецких банков, даже частных, открывать счета в рублях. По словам некоторых россиян, счета невозможно открыть в том числе при наличии вида на жительство.
"Счета в рублях открываются. Достаточно подойти в один из наших филиалов. Сложностей нет", - сказал представитель DenizBank корреспонденту агентства по телефону в среду.
Представитель одного из филиалов турецкого государственного банка Ziraat в Анкаре 29 августа заявил РИА Новости, что финансовая организация не открывает банковские счета в рублях, не назвав причину отказа.
С 1 января турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял в апреле РИА Новости, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию является напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество.
Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, отметил в июне глава ВТБ Андрей Костин.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
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