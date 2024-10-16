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В Paygine оценили рост интереса россиян к альтернативным платежным сервисам

В Paygine оценили рост интереса россиян к альтернативным платежным сервисам - 16.10.2024, ПРАЙМ

В Paygine оценили рост интереса россиян к альтернативным платежным сервисам

В последние годы банки все чаще включают скрытые или дополнительные платежи. Но новая регуляторная инициатива Банка России, вступающая в силу уже с 1 ноября,... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T10:00+0300

2024-10-16T10:00+0300

2024-10-16T10:00+0300

экономика

банки

платежи

сбп

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. В последние годы банки все чаще включают скрытые или дополнительные платежи. Но новая регуляторная инициатива Банка России, вступающая в силу уже с 1 ноября, запрещает взимать комиссии за переводы в пользу государства через СБП, что приводит к увеличению интереса к альтернативным платежным сервисам.Это изменение направлено на упрощение и снижение затрат при оплате детсадов, кружков, секций, налогов, штрафов и прочих госуслуг, и под альтернативными имеются в виду все средства оплаты, за исключением карты и наличных. Как отмечается в сообщении Банка России, предельный размер вознаграждения, которое банки могут взимать со своих клиентов за подобные платежи, “установлен на нулевом уровне”. Это решение направлено на защиту интересов потребителей и стимулирует развитие конкуренции на рынке платежных сервисов.Система быстрых платежей становится неотъемлемой частью повседневной жизни, экономя не только время, но и деньги. Новые инициативы по стандартизации таких процессов помогут укрепить позиции альтернативных платежных сервисов.СБП представляет собой надежный и безопасный инструмент, который позволяет пользователям легко осуществлять платежи в любое время суток, минуя сложности традиционных банковских услуг. Среди сильных сторон таких сервисов:Удобство и доступность. Часто финансовые операции совершаются через мобильные приложения или интернет-платформы. Это позволяет пользователям отправлять и получать деньги быстро и просто.Минимальные или отсутствующие комиссии. Многие альтернативные платежные сервисы предлагают более низкие комиссии за транзакции по сравнению с традиционными банками. Это особенно актуально для международных переводов и платежей.Интеграция. Сервисы часто интегрируются с другими платформами и услугами, такими как онлайн-магазины и приложения для заказа еды, что упрощает процесс покупок и оплаты.Безопасность и защита. Серьезные альтернативные платежные сервисы обеспечивают высокий уровень защиты данных и транзакций, используя современные технологии шифрования и многоуровневую аутентификацию.Инновации и новые возможности. Эти сервисы часто бывают площадками для инноваций в области финансовых технологий, предлагая новые функции, такие как разделение счетов, автоматические платежи и интеграцию с искусственным интеллектом для анализа трат.Все эти аспекты делают альтернативные платежные сервисы привлекательными для потребителей и бизнесов, и они продолжают играть важную роль в эволюции финансовых услуг в цифровой эпохе."Мы рады наблюдать, как регуляторные изменения способствуют повышению доступности и прозрачности платежных операций для всех граждан России. Наша компания постоянно инвестирует в разработку технологий, которые упрощают повседневные финансовые операции и делают их более удобными для наших пользователей,” — отметил Артем Журавлев, директор продукта Method в финтех-компании Paygine.Справка:Method — это платежный сервис, предназначенный для бизнеса, от компании Paygine. Используется для проведения безналичных платежей как офлайн, так и онлайн. На одной пэй-форме предлагает широкий выбор инструментов оплаты: карты банков, пэи, BNPL.Paygine — российская финтех-компания и процессинговый центр.Компания поставляет на рынок продукты по приему платежей, работает по BaaS-модели, и технически, юридически и финансово работает по принципу white label. Платежные ИТ-решения Paygine бесшовно используют крупнейшие банки страны, микрофинансовые и

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, платежи, сбп