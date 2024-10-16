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Григоренко призвал банки не допустить "зоопарка" из финсервисов - 16.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Григоренко призвал банки не допустить "зоопарка" из финсервисов
Григоренко призвал банки не допустить "зоопарка" из финсервисов - 16.10.2024, ПРАЙМ
Григоренко призвал банки не допустить "зоопарка" из финсервисов
Регуляторам и банкам необходимо создать стандарт для удобного финансового сервиса, чтобы не допустить "зоопарка" стандартов, сервисов и иконок, заявил... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T11:30+0300
2024-10-16T11:30+0300
экономика
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финансы
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СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Регуляторам и банкам необходимо создать стандарт для удобного финансового сервиса, чтобы не допустить "зоопарка" стандартов, сервисов и иконок, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время выступления на форуме Finopolis 2024. "Мне кажется, что банк, что государство, что отрасль - мы должны выйти на то, что если мы не договоримся, то нам будет достаточно тяжело, извините за такую терминологию, жить, жить в этом "зоопарке" стандартов и сервисов и иконок, путая наших граждан. Все равно мы либо вынуждены будем все время догонять лидеров, либо объединившись, сделая этот стандарт, будем все вместе дружно, наваливаясь в одну точку, делать эти сервисы таким образом, чтобы это было удобно для гражданина", - сказал Григоренко. Он отметил, что на сегодняшний день государство, банки и компании находятся в равных условиях, потому что для конечного потребителя это "фактически иконка на экране компьютера или мобильного телефона". "Ему, гражданину, без разницы, кто находится по ту сторону иконки. Никто не собирается читать инструкции, все хотят интуитивно понятное юзабилити, и это уже не три клика давно, это уже даже не один клик - это проактивно на сегодняшний день в то время, в том месте и в том цвете, в котором это удобно мне, в конце концов", - добавил Григоренко. Вице-премьер ожидает, что Центробанк как регулятор и банки представят актуальный набор усредненных стандартов и требований, под которые подстроится отрасль.
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россия, банки, финансы
Экономика, РОССИЯ, Банки, Финансы
11:30 16.10.2024
 
Григоренко призвал банки не допустить "зоопарка" из финсервисов

Григоренко: регуляторам и банкам важно не допустить "зоопарка" из финсервисов

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Регуляторам и банкам необходимо создать стандарт для удобного финансового сервиса, чтобы не допустить "зоопарка" стандартов, сервисов и иконок, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время выступления на форуме Finopolis 2024.
"Мне кажется, что банк, что государство, что отрасль - мы должны выйти на то, что если мы не договоримся, то нам будет достаточно тяжело, извините за такую терминологию, жить, жить в этом "зоопарке" стандартов и сервисов и иконок, путая наших граждан. Все равно мы либо вынуждены будем все время догонять лидеров, либо объединившись, сделая этот стандарт, будем все вместе дружно, наваливаясь в одну точку, делать эти сервисы таким образом, чтобы это было удобно для гражданина", - сказал Григоренко.
Он отметил, что на сегодняшний день государство, банки и компании находятся в равных условиях, потому что для конечного потребителя это "фактически иконка на экране компьютера или мобильного телефона". "Ему, гражданину, без разницы, кто находится по ту сторону иконки. Никто не собирается читать инструкции, все хотят интуитивно понятное юзабилити, и это уже не три клика давно, это уже даже не один клик - это проактивно на сегодняшний день в то время, в том месте и в том цвете, в котором это удобно мне, в конце концов", - добавил Григоренко.
Вице-премьер ожидает, что Центробанк как регулятор и банки представят актуальный набор усредненных стандартов и требований, под которые подстроится отрасль.
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