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Минтруд отметил сохранение минимального уровня безработицы в России

Минтруд отметил сохранение минимального уровня безработицы в России - 16.10.2024, ПРАЙМ

Минтруд отметил сохранение минимального уровня безработицы в России

В РФ сохраняется минимальный уровень безработицы, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T17:46+0300

2024-10-16T17:46+0300

2024-10-16T17:46+0300

экономика

россия

минтруд

безработица

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. В РФ сохраняется минимальный уровень безработицы, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Сегодня действительно в России сохраняется минимальный уровень безработицы", - сказал Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

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россия, минтруд, безработица