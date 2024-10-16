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Боррель призвал страны ЕС брать в долг на увеличение помощи Украине

Боррель призвал страны ЕС брать в долг на увеличение помощи Украине - 16.10.2024, ПРАЙМ

Боррель призвал страны ЕС брать в долг на увеличение помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррелль предложил использовать выделенные на оборону 500 миллиардов евро не на укрепление собственной обороноспособности ЕС, а на... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T16:03+0300

2024-10-16T16:03+0300

2024-10-16T16:03+0300

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррелль предложил использовать выделенные на оборону 500 миллиардов евро не на укрепление собственной обороноспособности ЕС, а на увеличение финансирования военной поддержки Украины.Глава евродипломатии сослался на доклад Марио Драги, где указывается необходимость инвестиций в европейскую оборону на ближайшие десять лет."Страны могут взять новые долговые обязательства ЕС, как во время коронавируса. Но брать долг для чего, могут спросить страны. Чтобы финансировать что? Прежде всего, чтобы направить больше усилий на военную поддержку Украины", - отметил Боррель.Россия полагает, что поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страну НАТО. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что поставки оружия в Украину являются законной целью для России, и обвинил США и НАТО в прямом вовлечении в конфликт.

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ес, украина, жозеп боррель