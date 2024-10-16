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В Бразилии оценили убытки от проблем с экспортом кофе

В Бразилии оценили убытки от проблем с экспортом кофе - 16.10.2024, ПРАЙМ

В Бразилии оценили убытки от проблем с экспортом кофе

Бразильские экспортеры кофе столкнулись с задержкой экспорта 2,2 миллиона мешков своей продукции за девять месяцев текущего года, что привело к потере более 580 | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T16:38+0300

2024-10-16T16:38+0300

2024-10-16T16:38+0300

экономика

бразилия

кофе

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Бразильские экспортеры кофе столкнулись с задержкой экспорта 2,2 миллиона мешков своей продукции за девять месяцев текущего года, что привело к потере более 580 миллионов долларов валютной выручки, а также к 1,05 миллиарда долларов дополнительных расходов, сообщил Совет экспортеров кофе Бразилии. "Согласно опросу, проведенному Бразильским советом экспортеров кофе (Cecafé) совместно с его членами, долгие задержки и частые изменения экспортных контейнеровозов привели к тому, что в стране накопилось 2,155 миллиона мешков, которые не удалось отправить на экспорт до конца сентября 2024 года", - сказано в сообщении. Отмечается, что при средней цене мешка кофе в 269,4 доллара это означает, что страна не получила 580,6 миллиона долларов, или 3,217 миллиарда реалов валютной выручки. Кроме того, экспортеры столкнулись с дополнительными убытками в размере 5,9 миллиарда реалов, или примерно 1,05 миллиарда долларов по текущему курсу. "Наши члены сообщили о дополнительных расходах в размере 5,938 миллиарда реалов из-за задержек, а также издержек, вызванных длительными задержками и регулярными изменениями в расписаниях судов. Эти препятствия показывают, что наши порты не развиваются такими же темпами, как сельское хозяйство, и не имеют достаточных мощностей для контейнерных грузов, что обнажает истощение инфраструктуры и необходимость расширения мощностей верфей и причалов, а также углубления осадки для приема более крупных судов", - прокомментировал технический директор Cecafé Эдуардо Херон. Так, только в сентябре у 69% судов, или 190 из 277 судов, произошли задержки с экспортом кофе в основных портах Бразилии. При этом самый длительный период ожидания был зафиксирован в порту Сантос - 38 дней. Этот порт является главным для перевозки бразильского кофе за границу, и там в начале осени с задержками в отправке столкнулись 84% контейнеровозов.

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бразилия, кофе