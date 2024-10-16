https://1prime.ru/20241016/britaniya-852210024.html

Лондон готов ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине

Лондон готов ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине - 16.10.2024, ПРАЙМ

Лондон готов ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине

Великобритания готова ввести санкции против китайских компаний и частных лиц, которые поддерживают Россию в украинском конфликте, сообщил премьер-министр Кир... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T16:25+0300

2024-10-16T16:25+0300

2024-10-16T16:25+0300

политика

великобритания

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_0:216:4147:2549_1920x0_80_0_0_0caf1d5ef7e1e6638e9aecaeccda9e32.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Великобритания готова ввести санкции против китайских компаний и частных лиц, которые поддерживают Россию в украинском конфликте, сообщил премьер-министр Кир Стармер."Да, и мы призывали к этому в прошлом. Мы продолжаем делать это, и я надеюсь, что это вопрос, по которому мы сможем достичь единогласия в палате (общин – ред.)", - отметил британский лидер.Ранее Пекин призвал мировое сообщество отвергнуть "закон джунглей", при котором сильные государства доминируют над слабыми, а также выступить против введения односторонних санкций.

https://1prime.ru/20240625/kitay-849466247.html

великобритания

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, россия, китай