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Лондон готов ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине - 16.10.2024, ПРАЙМ
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Лондон готов ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине
Лондон готов ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине - 16.10.2024, ПРАЙМ
Лондон готов ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине
Великобритания готова ввести санкции против китайских компаний и частных лиц, которые поддерживают Россию в украинском конфликте, сообщил премьер-министр Кир... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T16:25+0300
2024-10-16T16:25+0300
политика
великобритания
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Великобритания готова ввести санкции против китайских компаний и частных лиц, которые поддерживают Россию в украинском конфликте, сообщил премьер-министр Кир Стармер."Да, и мы призывали к этому в прошлом. Мы продолжаем делать это, и я надеюсь, что это вопрос, по которому мы сможем достичь единогласия в палате (общин – ред.)", - отметил британский лидер.Ранее Пекин призвал мировое сообщество отвергнуть "закон джунглей", при котором сильные государства доминируют над слабыми, а также выступить против введения односторонних санкций.
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великобритания, россия, китай
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, КИТАЙ
16:25 16.10.2024
 
Лондон готов ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине

Стармер: Британия готова ввести санкции против КНР якобы за помощь РФ на Украине

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Великобритания готова ввести санкции против китайских компаний и частных лиц, которые поддерживают Россию в украинском конфликте, сообщил премьер-министр Кир Стармер.
"Да, и мы призывали к этому в прошлом. Мы продолжаем делать это, и я надеюсь, что это вопрос, по которому мы сможем достичь единогласия в палате (общин – ред.)", - отметил британский лидер.
Ранее Пекин призвал мировое сообщество отвергнуть "закон джунглей", при котором сильные государства доминируют над слабыми, а также выступить против введения односторонних санкций.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
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