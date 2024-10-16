https://1prime.ru/20241016/britaniya-852210024.html
Лондон готов ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине
Лондон готов ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине - 16.10.2024, ПРАЙМ
Лондон готов ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине
Великобритания готова ввести санкции против китайских компаний и частных лиц, которые поддерживают Россию в украинском конфликте, сообщил премьер-министр Кир... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T16:25+0300
2024-10-16T16:25+0300
2024-10-16T16:25+0300
политика
великобритания
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_0:216:4147:2549_1920x0_80_0_0_0caf1d5ef7e1e6638e9aecaeccda9e32.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Великобритания готова ввести санкции против китайских компаний и частных лиц, которые поддерживают Россию в украинском конфликте, сообщил премьер-министр Кир Стармер."Да, и мы призывали к этому в прошлом. Мы продолжаем делать это, и я надеюсь, что это вопрос, по которому мы сможем достичь единогласия в палате (общин – ред.)", - отметил британский лидер.Ранее Пекин призвал мировое сообщество отвергнуть "закон джунглей", при котором сильные государства доминируют над слабыми, а также выступить против введения односторонних санкций.
https://1prime.ru/20240625/kitay-849466247.html
великобритания
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_230:0:3917:2765_1920x0_80_0_0_22c10410f75e4aa6eb0f3be3ef0a4626.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, россия, китай
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, КИТАЙ
Лондон готов ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине
Стармер: Британия готова ввести санкции против КНР якобы за помощь РФ на Украине
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Великобритания готова ввести санкции против китайских компаний и частных лиц, которые поддерживают Россию в украинском конфликте, сообщил премьер-министр Кир Стармер.
"Да, и мы призывали к этому в прошлом. Мы продолжаем делать это, и я надеюсь, что это вопрос, по которому мы сможем достичь единогласия в палате (общин – ред.)", - отметил британский лидер.
Ранее Пекин призвал мировое сообщество отвергнуть "закон джунглей", при котором сильные государства доминируют над слабыми, а также выступить против введения односторонних санкций.
Китай осудил внесение компаний страны в пакет антироссийских санкций ЕС