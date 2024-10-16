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Гознак оценил вероятность отмены наличных денег в России

Гознак оценил вероятность отмены наличных денег в России - 16.10.2024, ПРАЙМ

Гознак оценил вероятность отмены наличных денег в России

Спрос на цифровые деньги будет расти, при этом потребности в отмене наличных купюр нет, их количество сейчас стабилизировалось и не будет существенно снижаться, | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T10:35+0300

2024-10-16T10:35+0300

2024-10-16T10:35+0300

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СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Спрос на цифровые деньги будет расти, при этом потребности в отмене наличных купюр нет, их количество сейчас стабилизировалось и не будет существенно снижаться, заявил заместитель гендиректора по маркетингу и стратегии - директор Научно-исследовательского института Гознака Георгий Корнилов. В Сириусе открывается экономический форум Finopolis 2024, где политики и ряд экспертов обсудят возможности экономического рынка России. "Наличные деньги, конечно, сейчас меняют свое назначение, сегодня уже наличные деньги большинство людей, наверное, не используют именно ежедневно, но, тем не менее, как средство накопления это является очень важным. И на руках сегодня у населения порядка, сейчас может чуть поменьше, 17 с чем-то триллионов рублей в наличных деньгах, это много, это количество сейчас стабилизировалось, но вряд ли оно будет как-то существенно уменьшаться", - сказал Корнилов на полях форума Finopolis 2024, который открывается в Сириусе. Эксперт подчеркнул, что наличные деньги дают людям большую свободу и право пользоваться ими в любое время, поэтому смысла в полной отмене наличных даже при росте цифровых финансовых средств нет. "Есть запрос на цифровые деньги, и это направление точно будет развиваться. Цифровые деньги всё-таки сегодня являются еще проектом, и в данном случае они находятся на стадии пилота, поэтому я не могу сказать, что на них сегодня вырос или снизился спрос, просто мы можем констатировать, что спрос на них будет расти, и это то направление, которое точно будет развиваться, как у нас в стране, так и во всём мире", - заключил Корнилов. В сентябре Корнилов говорил, что дискуссия о принципиальной необходимости наличных денег в обращении может начаться в 2030 году. Об актуальности наличных денег рассказывал агентству Прайм профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко, высказавший мнение, что отказ от купюр к 2030 году, о котором говорили в Гознаке, вряд ли возможен.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, гознак, деньги