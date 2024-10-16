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Частные дома подешевели в III квартале в 54 регионах России
Частные дома подешевели в III квартале в 54 регионах России - 16.10.2024, ПРАЙМ
Частные дома подешевели в III квартале в 54 регионах России
Частные дома подешевели в третьем квартале 2024 года в 54 регионах России, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир". | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T05:47+0300
2024-10-16T05:47+0300
2024-10-16T05:47+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Частные дома подешевели в третьем квартале 2024 года в 54 регионах России, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир". Как уточнили в компании, в третьем квартале стоимость частных домов выросла в 31 регионе из 85 исследованных, в 54 регионах - упала. Сильнее всего дома подорожали в Магаданской области (+12%), Ингушетии (+8%), Тюменской (+7%), Владимирской (+6%) и Калужской (+6%) областях. Наибольшее падение отмечено в Мурманской (–9%), Томской (–9%) и Московской областях (–7%), Санкт-Петербурге (–7%) и Смоленской (–7%) области. В Москве частные дома подешевели на 0,4%. По данным "Мира квартир", в среднем по России частные дома в третьем квартале подешевели на 1% – до 7,1 миллиона рублей. "Население с ростом ключевой ставки все больше предпочитает хранить деньги на банковских вкладах, нежели покупать недвижимость. Как видим, в третьем квартале средняя цена дома упала, в то время как предложение коттеджей выросло на 22%", - рассказал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко. Он также добавил, что люди в основном покупают недорогие дачи, которые по-прежнему популярны.
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дом
Частные дома подешевели в III квартале в 54 регионах России
"Мир квартир": частные дома подешевели в III квартале в 54 регионах России
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Частные дома подешевели в третьем квартале 2024 года в 54 регионах России, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир".
Как уточнили в компании, в третьем квартале стоимость частных домов выросла в 31 регионе из 85 исследованных, в 54 регионах - упала. Сильнее всего дома подорожали в Магаданской области (+12%), Ингушетии (+8%), Тюменской (+7%), Владимирской (+6%) и Калужской (+6%) областях. Наибольшее падение отмечено в Мурманской (–9%), Томской (–9%) и Московской областях (–7%), Санкт-Петербурге (–7%) и Смоленской (–7%) области. В Москве частные дома подешевели на 0,4%.
По данным "Мира квартир", в среднем по России частные дома в третьем квартале подешевели на 1% – до 7,1 миллиона рублей.
В России вырос объем инвестиций в недвижимость
"Население с ростом ключевой ставки все больше предпочитает хранить деньги на банковских вкладах, нежели покупать недвижимость. Как видим, в третьем квартале средняя цена дома упала, в то время как предложение коттеджей выросло на 22%", - рассказал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.
Он также добавил, что люди в основном покупают недорогие дачи, которые по-прежнему популярны.