Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Частные дома подешевели в III квартале в 54 регионах России - 16.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Недвижимость
https://1prime.ru/20241016/doma-852199762.html
Частные дома подешевели в III квартале в 54 регионах России
Частные дома подешевели в III квартале в 54 регионах России - 16.10.2024, ПРАЙМ
Частные дома подешевели в III квартале в 54 регионах России
Частные дома подешевели в третьем квартале 2024 года в 54 регионах России, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир". | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T05:47+0300
2024-10-16T05:47+0300
недвижимость
дом
https://cdnn.1prime.ru/img/83684/68/836846855_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_47f0794594b5fea641368d1c81bd588a.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Частные дома подешевели в третьем квартале 2024 года в 54 регионах России, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир". Как уточнили в компании, в третьем квартале стоимость частных домов выросла в 31 регионе из 85 исследованных, в 54 регионах - упала. Сильнее всего дома подорожали в Магаданской области (+12%), Ингушетии (+8%), Тюменской (+7%), Владимирской (+6%) и Калужской (+6%) областях. Наибольшее падение отмечено в Мурманской (–9%), Томской (–9%) и Московской областях (–7%), Санкт-Петербурге (–7%) и Смоленской (–7%) области. В Москве частные дома подешевели на 0,4%. По данным "Мира квартир", в среднем по России частные дома в третьем квартале подешевели на 1% – до 7,1 миллиона рублей. "Население с ростом ключевой ставки все больше предпочитает хранить деньги на банковских вкладах, нежели покупать недвижимость. Как видим, в третьем квартале средняя цена дома упала, в то время как предложение коттеджей выросло на 22%", - рассказал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко. Он также добавил, что люди в основном покупают недорогие дачи, которые по-прежнему популярны.
https://1prime.ru/20240820/investitsii-850997670.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83684/68/836846855_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_86347fe8b1054df6cbef9454960a4127.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дом
Недвижимость, дом
05:47 16.10.2024
 
Частные дома подешевели в III квартале в 54 регионах России

"Мир квартир": частные дома подешевели в III квартале в 54 регионах России

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКоттеджный поселок
Коттеджный поселок - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Частные дома подешевели в третьем квартале 2024 года в 54 регионах России, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир".
Как уточнили в компании, в третьем квартале стоимость частных домов выросла в 31 регионе из 85 исследованных, в 54 регионах - упала. Сильнее всего дома подорожали в Магаданской области (+12%), Ингушетии (+8%), Тюменской (+7%), Владимирской (+6%) и Калужской (+6%) областях. Наибольшее падение отмечено в Мурманской (–9%), Томской (–9%) и Московской областях (–7%), Санкт-Петербурге (–7%) и Смоленской (–7%) области. В Москве частные дома подешевели на 0,4%.
По данным "Мира квартир", в среднем по России частные дома в третьем квартале подешевели на 1% – до 7,1 миллиона рублей.
Льготная ипотека - кому положена - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
В России вырос объем инвестиций в недвижимость
20 августа, 09:57
"Население с ростом ключевой ставки все больше предпочитает хранить деньги на банковских вкладах, нежели покупать недвижимость. Как видим, в третьем квартале средняя цена дома упала, в то время как предложение коттеджей выросло на 22%", - рассказал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.
Он также добавил, что люди в основном покупают недорогие дачи, которые по-прежнему популярны.
 
Недвижимостьдом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала