https://1prime.ru/20241016/ekonomika-852190138.html

Борьба за новые рынки. Кто предложит мировой экономике лучшие условия

Борьба за новые рынки. Кто предложит мировой экономике лучшие условия - 16.10.2024, ПРАЙМ

Борьба за новые рынки. Кто предложит мировой экономике лучшие условия

После пандемии экономическая ситуация во многих развитых странах мира довольно сильно ухудшилась: количество рынков сбыта для произведенной на Западе продукции... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T08:00+0300

2024-10-16T08:00+0300

2024-10-16T08:00+0300

экономика

мнения аналитиков

рынки

мировые рынки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852190138.jpg?1729054801

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. После пандемии экономическая ситуация во многих развитых странах мира довольно сильно ухудшилась: количество рынков сбыта для произведенной на Западе продукции заметно сократилось, а долги, как государственные, так и корпоративные, вместе с социальной нагрузкой на многие государства сильно возросли.При этом в большей степени пострадали те экономики, для которых доступ к дешевым природным ресурсам был по определённым причинам перекрыт.Так случилось с экономиками Европы и Японии, которые сегодня находятся в глубокой стагнации, причиной которой стало разрушение цепочек поставок дешевых природных ресурсов из России.Это, в свою очередь, привело к ряду необратимых процессов по различным отраслям стран Европы.Если говорить о Франции, то количество банкротств среди французских компаний на конец прошлого года достигло 55 тысяч, что является историческим максимумом за последние 8 лет. Многие ведущие компании Германии предпочли найти новое место для ведения бизнеса на территории США или Китая, где доступ к дешевым природным ресурсам не ограничен.Сами же европейские экономики оказались в довольно тяжелом положении, учитывая рост расходов на энергоносители, и, как следствие, повышение цен на всю продукцию, производимую в Европе, начиная от удобрений, и заканчивая электромобилями, из-за которых Европе пришлось вступить в торговую войну с Китаем.Как результат, на конец текущего года в первой экономике Европы, Германии, ожидается отрицательный экономический рост, а государственный долг Франции насчитывает 112% к ВВП страны.Что же касается Японии, то и здесь речь идет о тяжелом положении в экономике, причины которого связаны в том числе с высокой зависимостью японской экономики от ввозимых энергоресурсов (95% топливных ресурсов завозятся из-за рубежа) и продуктов питания (порядка 60% закупается в других странах).На фоне роста цен покупательная способность населения заметно снижается, что создает дополнительное давление на экономику страны. Более того, за последний год Япония уступила первенство в мире по количеству ежегодно продаваемых автомобилей Китаю, который продолжает наращивать свое превосходство как по отношению к Японии, так и другим странам, включая США.Учитывая, что население Японии устойчиво снижается (число детей, рожденных в Японии, падает восьмой год подряд), говорить о значимых перспективах для японской экономики не приходится.США же, обладая, как определенным количеством природных ресурсов, так и новейшими технологиями, не отказываются от попыток переманивания на свою территорию наиболее значимых европейских компаний, которые смогут в еще большей степени увеличить уровень конкурентоспособности американской экономики в сравнении с экономиками Китая и Индии, новыми непосредственными конкурентами США.Таким образом, если США рассматривают своих недавних торговых партнеров в качестве источника повышения своих конкурентных преимуществ, то страны БРИКС, наоборот, пытаются выстроить наиболее равноценные отношения между участниками союза, используя преимущества каждого из них.На фоне этого происходит расширение союза стран БРИКС, как по количеству стран, так и по их доле в мировой экономике с одновременным сжатием доли экономик западного блока стран.По сути, союз стран БРИКС уже сегодня представляет собой полноценный независимый рынок, который может обеспечить себя всем необходимым для устойчивого и долгосрочного развития на многие годы вперед.На текущий момент совокупное население государств БРИКС насчитывает 3,24 миллиарда человек, что составляет 40 процентов населения мира.При этом объем ВВП данного объединения уже сегодня соответствует 31,5 процента от всего мирового ВВП, а в дальнейшем в рамках союза прогнозируется создание половины всего мирового валового продукта.Отдельного внимания заслуживают две стратегические области торгового взаимодействия всех экономик мира, а именно продовольственная безопасность и контроль торговых путей.Что касается первого, то союз стран БРИКС контролирует 50 процентов всех пахотных земель для выращивания пшеницы и 40 процентов риса.При этом расширение союза продолжается, и потенциал роста объемов продуктов питания еще далеко не исчерпан.Другим немаловажным аспектом устойчивого развития экономик БРИКС является формирование безопасных торговых путей, которые позволят заниматься торговлей с получением максимального социально-экономического эффекта.Так, китайский проект "Один пояс-один путь" и два российских проекта "Северный морской путь" и "Север-Юг" становятся ключевыми транспортными маршрутами в мире, не контролируемыми представителями западного блока стран.Все это указывает на то, что в мировой экономике произошли необратимые последствия, которые кардинально изменят расстановку сил в самое ближайшее время.При этом позиции России, богатой не только природными ресурсами, но и земельными угодьями, обширной территорией с возможностью формирования логистических путей будут только усиливаться.Главное - понимать, что мы являемся самодостаточной экономикой с необходимым потенциалом для дальнейшего роста, и нам есть, что предложить миру.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Екатерина Новикова https://cdnn.1prime.ru/img/84303/22/843032291_0:0:802:802_100x100_80_0_0_7c5f03ddf8ba8b80d92bf39fa6036be4.jpg

Екатерина Новикова https://cdnn.1prime.ru/img/84303/22/843032291_0:0:802:802_100x100_80_0_0_7c5f03ddf8ba8b80d92bf39fa6036be4.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Екатерина Новикова https://cdnn.1prime.ru/img/84303/22/843032291_0:0:802:802_100x100_80_0_0_7c5f03ddf8ba8b80d92bf39fa6036be4.jpg

мнения аналитиков, рынки, мировые рынки