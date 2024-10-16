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МЭА спрогнозировало удвоение мирового спроса на электроэнергию - 16.10.2024, ПРАЙМ
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МЭА спрогнозировало удвоение мирового спроса на электроэнергию
МЭА спрогнозировало удвоение мирового спроса на электроэнергию - 16.10.2024, ПРАЙМ
МЭА спрогнозировало удвоение мирового спроса на электроэнергию
Мировой спрос на электроэнергию к 2050 году минимум удвоится при любом сценарии развития событий в энергетической и климатической политике стран, считает... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T18:41+0300
2024-10-16T18:41+0300
энергетика
мэа
электроэнергия
спрос
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на электроэнергию к 2050 году минимум удвоится при любом сценарии развития событий в энергетической и климатической политике стран, считает Международное энергетическое агентство. МЭА предлагает три сценария развития мирового энергетического рынка до 2050 года. Первый из них - STEPS - можно назвать базовым, так как он учитывает текущую климатическую стратегию стран. Второй - APS - предполагает, что все объявленные цели по переходу к полной нейтральности будут достигнуты. Третий - NZE - основан на том, что странами будут реализованы все необходимые мероприятия для достижения "чистого нуля" к 2050 году. "Глобальный спрос на электроэнергию к 2050 году почти удваивается в рамках STEPS, более чем удваивается в рамках APS и увеличивается в 2,5 раза в сценарии NZE", - говорится в докладе агентства World Energy Outlook 2024. Так, в базовом сценарии мировой спрос на электроэнергию вырастет с 26 тысяч ТВт.ч в 2023 году до 50 тысяч ТВт.ч к 2050 году. Только с 2023 по 2035 годы прирост в среднем будет составлять 1 тысячу ТВт.ч. в год, что эквивалентно мировому потреблению Японии. Отмечается, что за последнее десятилетие потребление электроэнергии росло в два раза быстрее, чем общий спрос на энергию. При этом две трети увеличения спроса приходилось на Китай. Дальнейший рост будет обусловлен развитием легкой промышленности, электромобилей, систем охлаждения, дата-центров и искусственного интеллекта.
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мэа, электроэнергия, спрос
Энергетика, МЭА, электроэнергия, спрос
18:41 16.10.2024
 
МЭА спрогнозировало удвоение мирового спроса на электроэнергию

МЭА: мировой спрос на электроэнергию к 2050 году как минимум удвоится

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛЭП в Калужской области
ЛЭП в Калужской области - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на электроэнергию к 2050 году минимум удвоится при любом сценарии развития событий в энергетической и климатической политике стран, считает Международное энергетическое агентство.
МЭА предлагает три сценария развития мирового энергетического рынка до 2050 года. Первый из них - STEPS - можно назвать базовым, так как он учитывает текущую климатическую стратегию стран. Второй - APS - предполагает, что все объявленные цели по переходу к полной нейтральности будут достигнуты. Третий - NZE - основан на том, что странами будут реализованы все необходимые мероприятия для достижения "чистого нуля" к 2050 году.
"Глобальный спрос на электроэнергию к 2050 году почти удваивается в рамках STEPS, более чем удваивается в рамках APS и увеличивается в 2,5 раза в сценарии NZE", - говорится в докладе агентства World Energy Outlook 2024.
Так, в базовом сценарии мировой спрос на электроэнергию вырастет с 26 тысяч ТВт.ч в 2023 году до 50 тысяч ТВт.ч к 2050 году. Только с 2023 по 2035 годы прирост в среднем будет составлять 1 тысячу ТВт.ч. в год, что эквивалентно мировому потреблению Японии.
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
"Интер РАО" отчиталось о поставках электроэнергии за рубеж
Вчера, 18:21
Отмечается, что за последнее десятилетие потребление электроэнергии росло в два раза быстрее, чем общий спрос на энергию. При этом две трети увеличения спроса приходилось на Китай. Дальнейший рост будет обусловлен развитием легкой промышленности, электромобилей, систем охлаждения, дата-центров и искусственного интеллекта.
 
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