https://1prime.ru/20241016/elektroenergiya-852212741.html

МЭА спрогнозировало удвоение мирового спроса на электроэнергию

МЭА спрогнозировало удвоение мирового спроса на электроэнергию - 16.10.2024, ПРАЙМ

МЭА спрогнозировало удвоение мирового спроса на электроэнергию

Мировой спрос на электроэнергию к 2050 году минимум удвоится при любом сценарии развития событий в энергетической и климатической политике стран, считает... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T18:41+0300

2024-10-16T18:41+0300

2024-10-16T18:41+0300

энергетика

мэа

электроэнергия

спрос

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на электроэнергию к 2050 году минимум удвоится при любом сценарии развития событий в энергетической и климатической политике стран, считает Международное энергетическое агентство. МЭА предлагает три сценария развития мирового энергетического рынка до 2050 года. Первый из них - STEPS - можно назвать базовым, так как он учитывает текущую климатическую стратегию стран. Второй - APS - предполагает, что все объявленные цели по переходу к полной нейтральности будут достигнуты. Третий - NZE - основан на том, что странами будут реализованы все необходимые мероприятия для достижения "чистого нуля" к 2050 году. "Глобальный спрос на электроэнергию к 2050 году почти удваивается в рамках STEPS, более чем удваивается в рамках APS и увеличивается в 2,5 раза в сценарии NZE", - говорится в докладе агентства World Energy Outlook 2024. Так, в базовом сценарии мировой спрос на электроэнергию вырастет с 26 тысяч ТВт.ч в 2023 году до 50 тысяч ТВт.ч к 2050 году. Только с 2023 по 2035 годы прирост в среднем будет составлять 1 тысячу ТВт.ч. в год, что эквивалентно мировому потреблению Японии. Отмечается, что за последнее десятилетие потребление электроэнергии росло в два раза быстрее, чем общий спрос на энергию. При этом две трети увеличения спроса приходилось на Китай. Дальнейший рост будет обусловлен развитием легкой промышленности, электромобилей, систем охлаждения, дата-центров и искусственного интеллекта.

https://1prime.ru/20241015/elektroenergiya-852194131.html

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мэа, электроэнергия, спрос