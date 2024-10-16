https://1prime.ru/20241016/evtanaziya-852215901.html

В британском парламенте представили законопроект об эвтаназии

В британском парламенте представили законопроект об эвтаназии - 16.10.2024, ПРАЙМ

В британском парламенте представили законопроект об эвтаназии

В парламенте Британии представили законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных в Англии и Уэльсе, инициированный депутатом от правящей Лейбористской партии... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T22:14+0300

2024-10-16T22:14+0300

2024-10-16T22:15+0300

великобритания

законопроект

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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. В парламенте Британии представили законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных в Англии и Уэльсе, инициированный депутатом от правящей Лейбористской партии Кимом Ледбитером. Об этом сообщается в публикации издания Guardian.Отмечается, текст проекта еще не был обнародован, но, как ожидается, он будет содержать положение о том, что право просить об эвтаназии будет предоставляться психически вменяемым гражданам старше 18 лет, которым осталось жить до полугода.Формально презентация проекта в парламенте - этап первого чтения, проходящего без дебатов. Второе чтение намечено на 29 ноября. Тогда же состоятся дискуссии, вслед за которыми депутаты примут участие в "свободном голосовании" - смогут высказать свое мнение по вопросу, исходя из собственных этических убеждений, а не курса их партий.

https://1prime.ru/20241008/sanktsii-852056430.html

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великобритания, законопроект