https://1prime.ru/20241016/evtanaziya-852215901.html
В британском парламенте представили законопроект об эвтаназии
В британском парламенте представили законопроект об эвтаназии - 16.10.2024, ПРАЙМ
В британском парламенте представили законопроект об эвтаназии
В парламенте Британии представили законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных в Англии и Уэльсе, инициированный депутатом от правящей Лейбористской партии... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T22:14+0300
2024-10-16T22:14+0300
2024-10-16T22:15+0300
великобритания
законопроект
https://cdnn.1prime.ru/img/83236/52/832365238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40f0db027bcd26e1d69854f06cbd89cd.jpg
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. В парламенте Британии представили законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных в Англии и Уэльсе, инициированный депутатом от правящей Лейбористской партии Кимом Ледбитером. Об этом сообщается в публикации издания Guardian.Отмечается, текст проекта еще не был обнародован, но, как ожидается, он будет содержать положение о том, что право просить об эвтаназии будет предоставляться психически вменяемым гражданам старше 18 лет, которым осталось жить до полугода.Формально презентация проекта в парламенте - этап первого чтения, проходящего без дебатов. Второе чтение намечено на 29 ноября. Тогда же состоятся дискуссии, вслед за которыми депутаты примут участие в "свободном голосовании" - смогут высказать свое мнение по вопросу, исходя из собственных этических убеждений, а не курса их партий.
https://1prime.ru/20241008/sanktsii-852056430.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83236/52/832365238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_adad7095a63444c714d134d27605eaa6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, законопроект
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, законопроект
В британском парламенте представили законопроект об эвтаназии
В парламенте Великобритании был представлен законопроект об эвтаназии
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. В парламенте Британии представили законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных в Англии и Уэльсе, инициированный депутатом от правящей Лейбористской партии Кимом Ледбитером. Об этом сообщается в публикации издания Guardian.
Отмечается, текст проекта еще не был обнародован, но, как ожидается, он будет содержать положение о том, что право просить об эвтаназии будет предоставляться психически вменяемым гражданам старше 18 лет, которым осталось жить до полугода.
Британия расширила список антироссийских санкций
Формально презентация проекта в парламенте - этап первого чтения, проходящего без дебатов. Второе чтение намечено на 29 ноября. Тогда же состоятся дискуссии, вслед за которыми депутаты примут участие в "свободном голосовании" - смогут высказать свое мнение по вопросу, исходя из собственных этических убеждений, а не курса их партий.