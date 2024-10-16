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В британском парламенте представили законопроект об эвтаназии - 16.10.2024, ПРАЙМ
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В британском парламенте представили законопроект об эвтаназии
В британском парламенте представили законопроект об эвтаназии - 16.10.2024, ПРАЙМ
В британском парламенте представили законопроект об эвтаназии
В парламенте Британии представили законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных в Англии и Уэльсе, инициированный депутатом от правящей Лейбористской партии... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T22:14+0300
2024-10-16T22:15+0300
великобритания
законопроект
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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. В парламенте Британии представили законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных в Англии и Уэльсе, инициированный депутатом от правящей Лейбористской партии Кимом Ледбитером. Об этом сообщается в публикации издания Guardian.Отмечается, текст проекта еще не был обнародован, но, как ожидается, он будет содержать положение о том, что право просить об эвтаназии будет предоставляться психически вменяемым гражданам старше 18 лет, которым осталось жить до полугода.Формально презентация проекта в парламенте - этап первого чтения, проходящего без дебатов. Второе чтение намечено на 29 ноября. Тогда же состоятся дискуссии, вслед за которыми депутаты примут участие в "свободном голосовании" - смогут высказать свое мнение по вопросу, исходя из собственных этических убеждений, а не курса их партий.
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великобритания
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великобритания, законопроект
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, законопроект
22:14 16.10.2024 (обновлено: 22:15 16.10.2024)
 
В британском парламенте представили законопроект об эвтаназии

В парламенте Великобритании был представлен законопроект об эвтаназии

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанк!Вакцинация от коронавируса
!Вакцинация от коронавируса - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. В парламенте Британии представили законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных в Англии и Уэльсе, инициированный депутатом от правящей Лейбористской партии Кимом Ледбитером. Об этом сообщается в публикации издания Guardian.
Отмечается, текст проекта еще не был обнародован, но, как ожидается, он будет содержать положение о том, что право просить об эвтаназии будет предоставляться психически вменяемым гражданам старше 18 лет, которым осталось жить до полугода.
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
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8 октября, 13:35
Формально презентация проекта в парламенте - этап первого чтения, проходящего без дебатов. Второе чтение намечено на 29 ноября. Тогда же состоятся дискуссии, вслед за которыми депутаты примут участие в "свободном голосовании" - смогут высказать свое мнение по вопросу, исходя из собственных этических убеждений, а не курса их партий.
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯзаконопроект
 
 
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