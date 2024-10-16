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Суд признал законным возбуждение дела о тарифах НМТП на перевалку чермета

Суд признал законным возбуждение дела о тарифах НМТП на перевалку чермета - 16.10.2024, ПРАЙМ

Суд признал законным возбуждение дела о тарифах НМТП на перевалку чермета

Арбитражный суд Москвы признал законным приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России от 6 марта 2024 года о возбуждении антимонопольного дела против... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T13:30+0300

2024-10-16T13:30+0300

2024-10-16T13:30+0300

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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал законным приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России от 6 марта 2024 года о возбуждении антимонопольного дела против Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по признакам нарушения в части установления тарифов на перевалку черных металлов, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд в среду отклонил заявление НМТП, просившего признать приказ недействительным. "Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью", - приводится в карточке дела результат судебного разбирательства. ФАС в марте сообщила, что возбудила дело в отношении ПАО "Новороссийский морской торговый порт". Как отмечалось в сообщении, "служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в части установления тарифов на услуги по перевалке черных металлов". В ведомстве тогда отметили, что НМТП занимается перевалкой черных металлов и занимает доминирующее положение на этом рынке в морском порту Новороссийска. Служба выявила, что в 2023 году тарифы на услуги по перевалке черных металлов в порту для отдельных грузов выросли до 50%, с внутрипортовым перемещением до 37%.

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россия, фас рф, суд