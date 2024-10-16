https://1prime.ru/20241016/fns-852216038.html
Глава ФНС РФ назвал критерии при определении дробления бизнеса
Глава ФНС РФ назвал критерии при определении дробления бизнеса - 16.10.2024, ПРАЙМ
Глава ФНС РФ назвал критерии при определении дробления бизнеса
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров рассказал, на что налоговые органы обращают внимание при определении дробления бизнеса: это одинаковые | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T22:36+0300
2024-10-16T22:36+0300
2024-10-16T22:37+0300
экономика
фнс
бизнес
критерии
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/22/841452240_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_eb20181533d28e3100c956b47a7e6b29.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров рассказал, на что налоговые органы обращают внимание при определении дробления бизнеса: это одинаковые IP-адреса, одна система контроля или единая цепочка производства. В ходе совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин попросил уточнить Егорова критерии ФНС при определении дробления бизнеса. Он пояснил, что в риск-ориентированном подходе много критериев, среди них одинаковые IP-адреса, одна система контроля или единая цепочка производства. "Если компания переходит на общую систему налогообложения, следовательно, мы уже видим, что там дробления быть не может, потому что само дробление направлено на уход от общей системы налогообложения... Если мы видим, что несколько компаний, принадлежащих одному лицу либо группе лиц, преобразовались в единую компанию и теперь работают с единым оборотом, для нас это тоже индикатор того, что у них все в порядке. У нас есть набор факторов, которые выработаны судебной практикой", - сказал Егоров. "Это могут быть одни IP-адреса, одна система контроля, это может быть одна цепочка производства товара, где каждая компания, которая якобы существует отдельно. В этом случае будет проводиться выездная проверка", - отметил глава ФНС. В том числе, Егоров рассказал, что ведомство параллельно реализует пилотный проект с маркетплейсами - будет апробирован подход по донастройке систем внутреннего контроля внутри маркетплейсов и обмена информацией с налоговой по маркерам дробления. Таким образом, компания при входе на маркетплейс увидит свои риски и сможет самостоятельно скорректировать свою модель работы. Путин 12 июля подписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Помимо основных изменений, касающихся увеличения налога на прибыль с 20% до 25%, введения федерального инвестиционного вычета, закон предусматривает амнистию для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах. Амнистия сработает автоматически при условии отказа от дробления с 2025 года.
https://1prime.ru/20240926/briks-851791790.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/22/841452240_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd2ddd223f6dcdce20dbb1b43affe4ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фнс, бизнес, критерии
Экономика, ФНС, Бизнес, критерии
Глава ФНС РФ назвал критерии при определении дробления бизнеса
Глава ФНС РФ Егоров перечислил критерии при определении дробления бизнеса
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров рассказал, на что налоговые органы обращают внимание при определении дробления бизнеса: это одинаковые IP-адреса, одна система контроля или единая цепочка производства.
В ходе совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин попросил уточнить Егорова критерии ФНС при определении дробления бизнеса. Он пояснил, что в риск-ориентированном подходе много критериев, среди них одинаковые IP-адреса, одна система контроля или единая цепочка производства.
"Если компания переходит на общую систему налогообложения, следовательно, мы уже видим, что там дробления быть не может, потому что само дробление направлено на уход от общей системы налогообложения... Если мы видим, что несколько компаний, принадлежащих одному лицу либо группе лиц, преобразовались в единую компанию и теперь работают с единым оборотом, для нас это тоже индикатор того, что у них все в порядке. У нас есть набор факторов, которые выработаны судебной практикой", - сказал Егоров.
"Это могут быть одни IP-адреса, одна система контроля, это может быть одна цепочка производства товара, где каждая компания, которая якобы существует отдельно. В этом случае будет проводиться выездная проверка", - отметил глава ФНС.
В ФНС предложили ввести общий механизм контроля поставок для членов БРИКС
В том числе, Егоров рассказал, что ведомство параллельно реализует пилотный проект с маркетплейсами - будет апробирован подход по донастройке систем внутреннего контроля внутри маркетплейсов и обмена информацией с налоговой по маркерам дробления. Таким образом, компания при входе на маркетплейс увидит свои риски и сможет самостоятельно скорректировать свою модель работы.
Путин 12 июля подписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Помимо основных изменений, касающихся увеличения налога на прибыль с 20% до 25%, введения федерального инвестиционного вычета, закон предусматривает амнистию для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах. Амнистия сработает автоматически при условии отказа от дробления с 2025 года.