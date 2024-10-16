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Глава ФНС РФ назвал критерии при определении дробления бизнеса

Глава ФНС РФ назвал критерии при определении дробления бизнеса - 16.10.2024, ПРАЙМ

Глава ФНС РФ назвал критерии при определении дробления бизнеса

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров рассказал, на что налоговые органы обращают внимание при определении дробления бизнеса: это одинаковые | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T22:36+0300

2024-10-16T22:36+0300

2024-10-16T22:37+0300

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фнс

бизнес

критерии

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров рассказал, на что налоговые органы обращают внимание при определении дробления бизнеса: это одинаковые IP-адреса, одна система контроля или единая цепочка производства. В ходе совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин попросил уточнить Егорова критерии ФНС при определении дробления бизнеса. Он пояснил, что в риск-ориентированном подходе много критериев, среди них одинаковые IP-адреса, одна система контроля или единая цепочка производства. "Если компания переходит на общую систему налогообложения, следовательно, мы уже видим, что там дробления быть не может, потому что само дробление направлено на уход от общей системы налогообложения... Если мы видим, что несколько компаний, принадлежащих одному лицу либо группе лиц, преобразовались в единую компанию и теперь работают с единым оборотом, для нас это тоже индикатор того, что у них все в порядке. У нас есть набор факторов, которые выработаны судебной практикой", - сказал Егоров. "Это могут быть одни IP-адреса, одна система контроля, это может быть одна цепочка производства товара, где каждая компания, которая якобы существует отдельно. В этом случае будет проводиться выездная проверка", - отметил глава ФНС. В том числе, Егоров рассказал, что ведомство параллельно реализует пилотный проект с маркетплейсами - будет апробирован подход по донастройке систем внутреннего контроля внутри маркетплейсов и обмена информацией с налоговой по маркерам дробления. Таким образом, компания при входе на маркетплейс увидит свои риски и сможет самостоятельно скорректировать свою модель работы. Путин 12 июля подписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Помимо основных изменений, касающихся увеличения налога на прибыль с 20% до 25%, введения федерального инвестиционного вычета, закон предусматривает амнистию для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах. Амнистия сработает автоматически при условии отказа от дробления с 2025 года.

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фнс, бизнес, критерии