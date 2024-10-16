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МЭА повысило базовый прогноз по мировому спросу на газ

МЭА повысило базовый прогноз по мировому спросу на газ - 16.10.2024, ПРАЙМ

МЭА повысило базовый прогноз по мировому спросу на газ

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило базовый прогноз по спросу на газ в мире в 2030 году на 130 миллиардов кубометров, теперь ожидает его на... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T19:45+0300

2024-10-16T19:45+0300

2024-10-16T19:45+0300

экономика

газ

спрос

мэа

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило базовый прогноз по спросу на газ в мире в 2030 году на 130 миллиардов кубометров, теперь ожидает его на уровне 4,4 триллиона кубометров, говорится в докладе агентства World Energy Outlook 2024. МЭА предлагает три сценария развития мирового энергетического рынка до 2050 года. Первый из них - STEPS - можно назвать базовым, так как он учитывает текущую климатическую стратегию стран. Второй - APS - предполагает, что все объявленные цели по переходу к полной углеродной нейтральности будут достигнуты. Третий - NZE - основан на том, что страны реализуют все необходимые мероприятия для достижения "чистого нуля" по выбросам к 2050 году. "В STEPS уровень спроса в 2030 году был пересмотрен в сторону увеличения на 130 миллиардов кубометров по сравнению с прогнозом 2023 года, он достигнет чуть более 4 400 миллиардов кубометров до достижения пика спроса", - говорится в докладе. "Спрос на природный газ был пересмотрен в сторону повышения во всех сценариях по сравнению с WEO-2023, отражая более высокий ожидаемый спрос на газ для удовлетворения роста спроса на электроэнергию в Китае, а также дополнительный спрос на Ближнем Востоке, где была подтверждена политика отказа от использования нефти в производстве электроэнергии", - отмечает МЭА.

https://1prime.ru/20241015/gaz-852196956.html

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газ, спрос, мэа