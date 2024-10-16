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В Европе снизились биржевые цены на газ

В Европе снизились биржевые цены на газ - 16.10.2024, ПРАЙМ

В Европе снизились биржевые цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды опустились на 1% – до 444 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 16.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды опустились на 1% – до 444 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 451,8 доллара (+0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в среду составил 455,3 доллара (+1,2%), ценовой минимум – 440,6 доллара (-2,1%). Последние фьючерсы торговались по 444 доллара (-1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 450,1 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая–июня 2021 года – самого начала энергокризиса в Европе. В третьем квартале средние котировки выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.

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