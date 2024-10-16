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Все хуже и хуже. Экономике Германии поставили неутешительный диагноз
Все хуже и хуже. Экономике Германии поставили неутешительный диагноз - 16.10.2024, ПРАЙМ
Все хуже и хуже. Экономике Германии поставили неутешительный диагноз
Немецкая экономика значительно отстает от остального "богатого" мира: страна, считавшаяся локомотивом европейского роста, превратилась в его тормоз. пишет The... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T12:35+0300
2024-10-16T12:35+0300
2024-10-16T12:35+0300
экономика
германия
ес
мвф
рецессия
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Немецкая экономика значительно отстает от остального "богатого" мира: страна, считавшаяся локомотивом европейского роста, превратилась в его тормоз. пишет The Economist.Министр экономики Роберт Хабек признал текущие экономические условия "неудовлетворительными". Официальный прогноз на год пересмотрен с роста на 0,3% до сокращения на 0,2%.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ качестве причин экономического спада называется, в частности, то что Германия едва оправилась от коронавирусного шока.Отмечается, что рост еврозоны был "удивительно устойчивым" — но за исключением Германии. ФРГ, таким образом, стала тормозом европейского ростаРоссийская спецоперация на Украине взвинтила цены на энергоносители, а избыточные промышленные мощности Китая посеяли хаос за рубежом, отмечается в статье.При этом подчеркивается, что проблемы Германии лежат глубже, многие из них носят внутренний характер. Страна сталкивается с политическими и экономическими трудностями — раздробленность трехсторонней правящей коалиции мешает четкому политическому ответу. Промышленное производство, особенно энергоемкие отрасли, испытывает ряд проблем. Химическая, металлообрабатывающая и бумажная промышленность потребляют почти 80% промышленной энергии, но составляют всего 16% производства. И многие компании приостановили производство из-за дороговизны энергии. При этом рецессия в Германии болезненна для всей еврозоныТем не менее, большинство наблюдателей ожидают ускорения роста в следующем году. Правительство заложило рост на 1,1% в 2025 году и на 1,6% в 2026 году. Но экономическое восстановление в следующем году не решит структурных проблем.Эксперты отмечают, что экономическая слабость Германии началась задолго до недавних потрясений. ВВП Германии в конце 2021 года был на 1% выше уровня четырехлетней давности. Страна лишилась стоимостного преимущества по издержкам, идет старение коренного населения и ощущается нехватка рабочих рук. МВФ ожидает сокращение численности трудоспособного населения на 0,5% в год.Подчеркивается, что увеличение государственных расходов не решит структурных проблем.Изменились экономические отношения Германии с КНР: Китай стал конкурентом на экспортных рынках. Автопром, давняя основа немецкой экономики, также пострадал. Обрабатывающее производство с 2020 года упало, но валовая добавленная стоимость оставалась стабильной. Компании перешли на производство более дорогих товаров, потеряв долю рынка.В прошлом году торговля внесла вклад в рост экономики, в этом году ситуация повторится. По мере снижения инфляции реальные доходы семей растут, что приведет к росту спроса."Экономика Германии демонстрировала все признаки напряжения задолго до того, как вспыхнула пандемия, Россия ввела войска на Украину, а Китай начал накачивать деньгами проблемные отрасли. И в течение некоторого времени эти признаки напряженности никуда не денутся", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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германия, ес, мвф, рецессия
Экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕС, МВФ, рецессия
Все хуже и хуже. Экономике Германии поставили неутешительный диагноз
The Economist: немецкая экономика сильно отстает от остального богатого мира
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ.
Немецкая экономика значительно отстает от остального "богатого" мира: страна, считавшаяся локомотивом европейского роста, превратилась в его тормоз. пишет The Economist
.
Министр экономики Роберт Хабек признал текущие экономические условия "неудовлетворительными". Официальный прогноз на год пересмотрен с роста на 0,3% до сокращения на 0,2%.
В качестве причин экономического спада называется, в частности, то что Германия едва оправилась от коронавирусного шока.
Экономика Германии застряла в кризисе, пишет СМИ
Отмечается, что рост еврозоны был "удивительно устойчивым" — но за исключением Германии. ФРГ, таким образом, стала тормозом европейского роста
Российская спецоперация на Украине взвинтила цены на энергоносители, а избыточные промышленные мощности Китая посеяли хаос за рубежом, отмечается в статье.
При этом подчеркивается, что проблемы Германии лежат глубже, многие из них носят внутренний характер. Страна сталкивается с политическими и экономическими трудностями — раздробленность трехсторонней правящей коалиции мешает четкому политическому ответу. Промышленное производство, особенно энергоемкие отрасли, испытывает ряд проблем. Химическая, металлообрабатывающая и бумажная промышленность потребляют почти 80% промышленной энергии, но составляют всего 16% производства. И многие компании приостановили производство из-за дороговизны энергии. При этом рецессия в Германии болезненна для всей еврозоны
Тем не менее, большинство наблюдателей ожидают ускорения роста в следующем году. Правительство заложило рост на 1,1% в 2025 году и на 1,6% в 2026 году. Но экономическое восстановление в следующем году не решит структурных проблем.
Эксперты отмечают, что экономическая слабость Германии началась задолго до недавних потрясений. ВВП Германии в конце 2021 года был на 1% выше уровня четырехлетней давности. Страна лишилась стоимостного преимущества по издержкам, идет старение коренного населения и ощущается нехватка рабочих рук. МВФ ожидает сокращение численности трудоспособного населения на 0,5% в год.
Подчеркивается, что увеличение государственных расходов не решит структурных проблем.
Изменились экономические отношения Германии с КНР: Китай стал конкурентом на экспортных рынках. Автопром, давняя основа немецкой экономики, также пострадал. Обрабатывающее производство с 2020 года упало, но валовая добавленная стоимость оставалась стабильной. Компании перешли на производство более дорогих товаров, потеряв долю рынка.
В прошлом году торговля внесла вклад в рост экономики, в этом году ситуация повторится. По мере снижения инфляции реальные доходы семей растут, что приведет к росту спроса.
"Экономика Германии демонстрировала все признаки напряжения задолго до того, как вспыхнула пандемия, Россия ввела войска на Украину, а Китай начал накачивать деньгами проблемные отрасли. И в течение некоторого времени эти признаки напряженности никуда не денутся", — делает вывод автор.