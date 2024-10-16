https://1prime.ru/20241016/globaltrans-852202637.html

Globaltrans подал заявление на листинг ГДР на Международной бирже Астаны

Globaltrans подал заявление на листинг ГДР на Международной бирже Астаны - 16.10.2024, ПРАЙМ

Globaltrans подал заявление на листинг ГДР на Международной бирже Астаны

Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans подал заявления о допуске к листингу и к торгам глобальных депозитарных расписок (ГДР) на... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T10:24+0300

2024-10-16T10:24+0300

2024-10-16T10:24+0300

экономика

globaltrans

биржа

астана

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/78/841357850_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_06380a0455e3e6fc6d159ecb6ca16ca7.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans подал заявления о допуске к листингу и к торгам глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Международной бирже Астаны, сообщила компания. "Globaltrans Investment PLC сообщает, что 15 октября 2024 года подала заявления о допуске к листингу и к торгам глобальных депозитарных расписок компании (ГДР) на Международной бирже Астаны (AIX)", - говорится в сообщении. Заявления были поданы в соответствии с решением совета директоров компании от 13 сентября 2024 года о реструктуризации листингов, которая также предполагает добровольный делистинг с Московской биржи, "СПБ биржи" и Лондонской биржи. Globaltrans 7 октября текущего года подал заявление о делистинге глобальных депозитарных расписок c Московской биржи. В середине сентября компания сообщила, что совет директоров Globaltrans принял решение о выходе на биржу в Астане и делистинге с Лондонской (LSE), Московской биржи и "СПБ биржи". У держателей ГДР, учитываемых в российских депозитариях, компания выкупит их по цене 520 рублей за расписку.

астана

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

globaltrans, биржа, астана