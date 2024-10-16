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Globaltrans подал заявление на листинг ГДР на Международной бирже Астаны
Globaltrans подал заявление на листинг ГДР на Международной бирже Астаны - 16.10.2024, ПРАЙМ
Globaltrans подал заявление на листинг ГДР на Международной бирже Астаны
Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans подал заявления о допуске к листингу и к торгам глобальных депозитарных расписок (ГДР) на... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T10:24+0300
2024-10-16T10:24+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans подал заявления о допуске к листингу и к торгам глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Международной бирже Астаны, сообщила компания. "Globaltrans Investment PLC сообщает, что 15 октября 2024 года подала заявления о допуске к листингу и к торгам глобальных депозитарных расписок компании (ГДР) на Международной бирже Астаны (AIX)", - говорится в сообщении. Заявления были поданы в соответствии с решением совета директоров компании от 13 сентября 2024 года о реструктуризации листингов, которая также предполагает добровольный делистинг с Московской биржи, "СПБ биржи" и Лондонской биржи. Globaltrans 7 октября текущего года подал заявление о делистинге глобальных депозитарных расписок c Московской биржи. В середине сентября компания сообщила, что совет директоров Globaltrans принял решение о выходе на биржу в Астане и делистинге с Лондонской (LSE), Московской биржи и "СПБ биржи". У держателей ГДР, учитываемых в российских депозитариях, компания выкупит их по цене 520 рублей за расписку.
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globaltrans, биржа, астана
Экономика, Globaltrans, биржа, Астана
Globaltrans подал заявление на листинг ГДР на Международной бирже Астаны
Globaltrans подал заявление на листинг и торги ГДР на Международной бирже Астаны
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans подал заявления о допуске к листингу и к торгам глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Международной бирже Астаны, сообщила компания.
"Globaltrans Investment PLC сообщает, что 15 октября 2024 года подала заявления о допуске к листингу и к торгам глобальных депозитарных расписок компании (ГДР) на Международной бирже Астаны (AIX)", - говорится в сообщении.
Заявления были поданы в соответствии с решением совета директоров компании от 13 сентября 2024 года о реструктуризации листингов, которая также предполагает добровольный делистинг с Московской биржи, "СПБ биржи" и Лондонской биржи.
Globaltrans 7 октября текущего года подал заявление о делистинге глобальных депозитарных расписок c Московской биржи. В середине сентября компания сообщила, что совет директоров Globaltrans принял решение о выходе на биржу в Астане и делистинге с Лондонской (LSE), Московской биржи и "СПБ биржи". У держателей ГДР, учитываемых в российских депозитариях, компания выкупит их по цене 520 рублей за расписку.