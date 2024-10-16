https://1prime.ru/20241016/gref-852203715.html
Греф призвал снять "гири" с ног "Почты России"
Греф призвал снять "гири" с ног "Почты России" - 16.10.2024, ПРАЙМ
Греф призвал снять "гири" с ног "Почты России"
"Почта России" проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов, поэтому необходимо снять с нее тяжелые законодательные ограничения, заявил глава... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T11:10+0300
2024-10-16T11:10+0300
2024-10-16T11:10+0300
россия
герман греф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848818125_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ad0bdc6ab1a8feaf31825e23a47a297e.jpg
СОЧИ, 16 окт - ПРАЙМ. "Почта России" проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов, поэтому необходимо снять с нее тяжелые законодательные ограничения, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Почта России проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов. Но если сравнить регулирование для "Почты России", то оно настолько жесткое и тяжелое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть", - сказал он во время пленарной дискуссии на форуме Finopolis 2024. "Если так по-честному, во время начала такой конкуренции нужно было всех поставить в одинаковые условия. Не за счет того, что на новых игроков навесить гири, которые сегодня на ногах у "Почты", а наоборот - освободить традиционного игрока", - добавил он. Греф отметил, что "Почте России" тяжело вырваться из своей старой исторической роли и модели бизнеса, она вынуждена нести законодательные ограничения: например, не имеет права привлекать самозанятых для доставки товаров, большое количество ограничений на "растаможку" товаров, что не сравнимо с условиями других игроков. "Поэтому очень важны равные условия конкуренции для всех. Для традиционных игроков и для начинающих игроков", - заключил глава Сбербанка.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848818125_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4291382a971b40f8159817954f2930b0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, герман греф
Греф призвал снять "гири" с ног "Почты России"
Греф: "Почта России" проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов
СОЧИ, 16 окт - ПРАЙМ. "Почта России" проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов, поэтому необходимо снять с нее тяжелые законодательные ограничения, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Почта России проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов. Но если сравнить регулирование для "Почты России", то оно настолько жесткое и тяжелое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть", - сказал он во время пленарной дискуссии на форуме Finopolis 2024.
"Если так по-честному, во время начала такой конкуренции нужно было всех поставить в одинаковые условия. Не за счет того, что на новых игроков навесить гири, которые сегодня на ногах у "Почты", а наоборот - освободить традиционного игрока", - добавил он.
Греф отметил, что "Почте России" тяжело вырваться из своей старой исторической роли и модели бизнеса, она вынуждена нести законодательные ограничения: например, не имеет права привлекать самозанятых для доставки товаров, большое количество ограничений на "растаможку" товаров, что не сравнимо с условиями других игроков.
"Поэтому очень важны равные условия конкуренции для всех. Для традиционных игроков и для начинающих игроков", - заключил глава Сбербанка.