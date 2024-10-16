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Греф призвал снять "гири" с ног "Почты России" - 16.10.2024, ПРАЙМ
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Греф призвал снять "гири" с ног "Почты России"
Греф призвал снять "гири" с ног "Почты России" - 16.10.2024, ПРАЙМ
Греф призвал снять "гири" с ног "Почты России"
"Почта России" проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов, поэтому необходимо снять с нее тяжелые законодательные ограничения, заявил глава... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T11:10+0300
2024-10-16T11:10+0300
россия
герман греф
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СОЧИ, 16 окт - ПРАЙМ. "Почта России" проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов, поэтому необходимо снять с нее тяжелые законодательные ограничения, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Почта России проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов. Но если сравнить регулирование для "Почты России", то оно настолько жесткое и тяжелое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть", - сказал он во время пленарной дискуссии на форуме Finopolis 2024. "Если так по-честному, во время начала такой конкуренции нужно было всех поставить в одинаковые условия. Не за счет того, что на новых игроков навесить гири, которые сегодня на ногах у "Почты", а наоборот - освободить традиционного игрока", - добавил он. Греф отметил, что "Почте России" тяжело вырваться из своей старой исторической роли и модели бизнеса, она вынуждена нести законодательные ограничения: например, не имеет права привлекать самозанятых для доставки товаров, большое количество ограничений на "растаможку" товаров, что не сравнимо с условиями других игроков. "Поэтому очень важны равные условия конкуренции для всех. Для традиционных игроков и для начинающих игроков", - заключил глава Сбербанка.
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россия, герман греф
РОССИЯ, Герман Греф
11:10 16.10.2024
 
Греф призвал снять "гири" с ног "Почты России"

Греф: "Почта России" проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Пленарная сессия "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики"
Выставка Россия. Пленарная сессия Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СОЧИ, 16 окт - ПРАЙМ. "Почта России" проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов, поэтому необходимо снять с нее тяжелые законодательные ограничения, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Почта России проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов. Но если сравнить регулирование для "Почты России", то оно настолько жесткое и тяжелое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть", - сказал он во время пленарной дискуссии на форуме Finopolis 2024.
"Если так по-честному, во время начала такой конкуренции нужно было всех поставить в одинаковые условия. Не за счет того, что на новых игроков навесить гири, которые сегодня на ногах у "Почты", а наоборот - освободить традиционного игрока", - добавил он.
Греф отметил, что "Почте России" тяжело вырваться из своей старой исторической роли и модели бизнеса, она вынуждена нести законодательные ограничения: например, не имеет права привлекать самозанятых для доставки товаров, большое количество ограничений на "растаможку" товаров, что не сравнимо с условиями других игроков.
"Поэтому очень важны равные условия конкуренции для всех. Для традиционных игроков и для начинающих игроков", - заключил глава Сбербанка.
 
РОССИЯГерман Греф
 
 
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