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Греф призвал снять "гири" с ног "Почты России"

Греф призвал снять "гири" с ног "Почты России" - 16.10.2024, ПРАЙМ

Греф призвал снять "гири" с ног "Почты России"

"Почта России" проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов, поэтому необходимо снять с нее тяжелые законодательные ограничения, заявил глава... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T11:10+0300

2024-10-16T11:10+0300

2024-10-16T11:10+0300

россия

герман греф

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СОЧИ, 16 окт - ПРАЙМ. "Почта России" проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов, поэтому необходимо снять с нее тяжелые законодательные ограничения, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Почта России проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов. Но если сравнить регулирование для "Почты России", то оно настолько жесткое и тяжелое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть", - сказал он во время пленарной дискуссии на форуме Finopolis 2024. "Если так по-честному, во время начала такой конкуренции нужно было всех поставить в одинаковые условия. Не за счет того, что на новых игроков навесить гири, которые сегодня на ногах у "Почты", а наоборот - освободить традиционного игрока", - добавил он. Греф отметил, что "Почте России" тяжело вырваться из своей старой исторической роли и модели бизнеса, она вынуждена нести законодательные ограничения: например, не имеет права привлекать самозанятых для доставки товаров, большое количество ограничений на "растаможку" товаров, что не сравнимо с условиями других игроков. "Поэтому очень важны равные условия конкуренции для всех. Для традиционных игроков и для начинающих игроков", - заключил глава Сбербанка.

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россия, герман греф