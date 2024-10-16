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Россиянину, задержанному во Франции грозит до 30 лет тюрьмы

Россиянину, задержанному во Франции грозит до 30 лет тюрьмы - 16.10.2024, ПРАЙМ

Россиянину, задержанному во Франции грозит до 30 лет тюрьмы

На гражданина России Кирилла Грязнова, которого задержали задержанного в июле во Франции возбуждено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T05:26+0300

2024-10-16T05:26+0300

2024-10-16T05:26+0300

франция

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ПАРИЖ, 16 окт – ПРАЙМ. На гражданина России Кирилла Грязнова, которого задержали задержанного в июле во Франции возбуждено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков, наказание по которой составляет до 30 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа. "Прокуратура Парижа 23 июля 2024 года возбудила судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции – преступлении, влекущем за собой наказание до 30 лет лишения свободы", - отметили в ведомстве. Там уточнили, что, по требованию Министерства внутренних дел у мужчины на дому произовели обыск."Обнаруженные в ходе него элементы позволяют полагать, что он имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр, что привело к возбуждению уголовного дела. Мужчине предъявлены обвинения", - отметили в прокуратуре. Ранее СМИ Франции сообщали, что власти страны задержали российского гражданина по подозрению в подготовке к "дестабилизации" в ходе Олимпиады. Занимавший тогда должность министра внутренних дел республики Жеральд Дарманен подтвердил эти данные, уточнив, что задержанный якобы занимался организацией или намеревался организовать "операции по дестабилизации, вмешательству и шпионажу". Как пишет Monde, задержанный россиянин - 40-летний Кирилл Грязнов, с мая за ним наблюдали разведывательные службы ряда стран Европы. СМИ отмечает, что он "долгое время поддерживал связь с российской разведкой", но в качестве доказательств газета публикует только билет в Москву и письмо с подписью "Кирилл", неизвестно кем написанное, так как ничем не подтверждается, что это почта именно Грязнова. В письме его автор сообщает, что работает чиновником в мэрии Москвы. Других подтверждающих документов газета не приводит, публикуя только голословные утверждения анонимных источников.

https://1prime.ru/20240419/lavrov-847525292.html

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франция