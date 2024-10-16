https://1prime.ru/20241016/inflyatsiya-852213716.html

Минэкономразвития зафиксировало замедление инфляции

Минэкономразвития зафиксировало замедление инфляции - 16.10.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития зафиксировало замедление инфляции

Инфляция в России на 14 октября замедлилась до 8,51% в годовом выражении с 8,52% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T19:23+0300

2024-10-16T19:23+0300

2024-10-16T19:24+0300

экономика

инфляция

замедление

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 14 октября замедлилась до 8,51% в годовом выражении с 8,52% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". По информации министерства, в сегменте продовольственных товаров рост цен на неделе 8 по 14 октября составил 0,24% против 0,14% неделей ранее (дефляция на плодоовощную продукцию замедлилась до 0,25%, на остальные продукты цены выросли на 0,3%). По оценке министерства, в сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,1% против 0,15% неделей ранее. "Продолжилось снижение цен на строительные материалы и электро- и бытовые приборы. На бензин рост цен замедлился до 0,09%, на дизель темпы роста цен сохранились практически на уровне предыдущей недели (0,09%)", - указывают авторы обзора. Что касается регулируемых, туристических и бытовых услуг, то на неделе с 8 по 14 октября зафиксирована дефляция в 0,14% после роста на 0,12% на минувшей отчетной неделе на фоне снижения стоимости авиабилетов на внутренние рейсы и цен на услуги санаториев (на 0,32%).

https://1prime.ru/20241015/inflyatsiya-852178098.html

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инфляция, замедление