https://1prime.ru/20241016/kadry-852212382.html

Путин попросил Минтруд представить предложения по кадрам для экономики РФ

Путин попросил Минтруд представить предложения по кадрам для экономики РФ - 16.10.2024, ПРАЙМ

Путин попросил Минтруд представить предложения по кадрам для экономики РФ

Президент России Владимир Путин попросил Минтруд представить в правительство РФ предложения по обеспечению кадрового потенциала экономики страны. | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T18:31+0300

2024-10-16T18:31+0300

2024-10-16T18:33+0300

экономика

владимир путин

кадры

минтруд

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил Минтруд представить в правительство РФ предложения по обеспечению кадрового потенциала экономики страны. "Это очень важно, эти предложения, они, видно, основаны на потребностях рынка труда. Поэтому вы их (предложения - ред.) оформите, направьте (в правительство - ред.)... Это же нужно, чтобы и по линии образования, и по линии социальной политики соответствовало... Вы просто на председателя (правительства - ред.) оформите... Оформите это предложение, наверняка оно будет поддержано", - сказал Путин на совещании с членами правительства. Президент уточнил, что речь идет о вопросах кадрового обеспечения экономики.

https://1prime.ru/20241016/bezrabotitsa-852211810.html

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владимир путин, кадры, минтруд