https://1prime.ru/20241016/kadry-852212382.html
Путин попросил Минтруд представить предложения по кадрам для экономики РФ
Путин попросил Минтруд представить предложения по кадрам для экономики РФ - 16.10.2024, ПРАЙМ
Путин попросил Минтруд представить предложения по кадрам для экономики РФ
Президент России Владимир Путин попросил Минтруд представить в правительство РФ предложения по обеспечению кадрового потенциала экономики страны. | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T18:31+0300
2024-10-16T18:31+0300
2024-10-16T18:33+0300
экономика
владимир путин
кадры
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил Минтруд представить в правительство РФ предложения по обеспечению кадрового потенциала экономики страны. "Это очень важно, эти предложения, они, видно, основаны на потребностях рынка труда. Поэтому вы их (предложения - ред.) оформите, направьте (в правительство - ред.)... Это же нужно, чтобы и по линии образования, и по линии социальной политики соответствовало... Вы просто на председателя (правительства - ред.) оформите... Оформите это предложение, наверняка оно будет поддержано", - сказал Путин на совещании с членами правительства. Президент уточнил, что речь идет о вопросах кадрового обеспечения экономики.
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владимир путин, кадры, минтруд
Экономика, Владимир Путин, Кадры, Минтруд
Путин попросил Минтруд представить предложения по кадрам для экономики РФ
Путин попросил Минтруд представить предложения по кадровому потенциалу экономики
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил Минтруд представить в правительство РФ предложения по обеспечению кадрового потенциала экономики страны.
"Это очень важно, эти предложения, они, видно, основаны на потребностях рынка труда. Поэтому вы их (предложения - ред.) оформите, направьте (в правительство - ред.)... Это же нужно, чтобы и по линии образования, и по линии социальной политики соответствовало... Вы просто на председателя (правительства - ред.) оформите... Оформите это предложение, наверняка оно будет поддержано", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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Президент уточнил, что речь идет о вопросах кадрового обеспечения экономики.