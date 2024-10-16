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Путин попросил Минтруд представить предложения по кадрам для экономики РФ - 16.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241016/kadry-852212382.html
Путин попросил Минтруд представить предложения по кадрам для экономики РФ
Путин попросил Минтруд представить предложения по кадрам для экономики РФ - 16.10.2024, ПРАЙМ
Путин попросил Минтруд представить предложения по кадрам для экономики РФ
Президент России Владимир Путин попросил Минтруд представить в правительство РФ предложения по обеспечению кадрового потенциала экономики страны. | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T18:31+0300
2024-10-16T18:33+0300
экономика
владимир путин
кадры
минтруд
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил Минтруд представить в правительство РФ предложения по обеспечению кадрового потенциала экономики страны. "Это очень важно, эти предложения, они, видно, основаны на потребностях рынка труда. Поэтому вы их (предложения - ред.) оформите, направьте (в правительство - ред.)... Это же нужно, чтобы и по линии образования, и по линии социальной политики соответствовало... Вы просто на председателя (правительства - ред.) оформите... Оформите это предложение, наверняка оно будет поддержано", - сказал Путин на совещании с членами правительства. Президент уточнил, что речь идет о вопросах кадрового обеспечения экономики.
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владимир путин, кадры, минтруд
Экономика, Владимир Путин, Кадры, Минтруд
18:31 16.10.2024 (обновлено: 18:33 16.10.2024)
 
Путин попросил Минтруд представить предложения по кадрам для экономики РФ

Путин попросил Минтруд представить предложения по кадровому потенциалу экономики

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил Минтруд представить в правительство РФ предложения по обеспечению кадрового потенциала экономики страны.
"Это очень важно, эти предложения, они, видно, основаны на потребностях рынка труда. Поэтому вы их (предложения - ред.) оформите, направьте (в правительство - ред.)... Это же нужно, чтобы и по линии образования, и по линии социальной политики соответствовало... Вы просто на председателя (правительства - ред.) оформите... Оформите это предложение, наверняка оно будет поддержано", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
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17:46
Президент уточнил, что речь идет о вопросах кадрового обеспечения экономики.
 
ЭкономикаВладимир ПутинКадрыМинтруд
 
 
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