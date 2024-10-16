https://1prime.ru/20241016/karty-852187020.html

Долг платежом страшен. В чем опасность 120-дневной беспроцентной кредитки

Долг платежом страшен. В чем опасность 120-дневной беспроцентной кредитки - 16.10.2024, ПРАЙМ

Долг платежом страшен. В чем опасность 120-дневной беспроцентной кредитки

Сегодня кредитка для каждого – обыденное дело. Кто-то даже может похвастаться тем, как лихо он "тасует" несколько карт, используя беспроцентные периоды. Такая... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T04:04+0300

2024-10-16T04:04+0300

2024-10-16T04:04+0300

статья

кредитные карты

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Сегодня кредитка для каждого – обыденное дело. Кто-то даже может похвастаться тем, как лихо он "тасует" несколько карт, используя беспроцентные периоды. Такая тактика вполне имеет место быть. Но для виртуозного обращения с кредитками требуются знания всех деталей и тонкостей соглашения, под которым её потенциальный обладатель ставит подпись. Иначе потом все промахи обернутся неминуемой и по высшим ставкам расплатой.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПредложений по кредитным картам столько, что глаза разбегаются. Банки через проникающую всюду рекламу наперебой рассказывают, что именно их предложение самое выгодное и самое безопасное. Такую же красивую небылицу они рассказывают и про кредитку со 120-дневным беспроцентным периодом. Звучит и впрямь заманчиво. Маркетологи не зря корпели над тем, чтоб в потенциального обладателя кредитки – прямым попаданием. Соблазняя клиентов своими "пластиками", банки не обязаны раскрывать всю специфику их использования. На то она и реклама, чтобы заманивать. А дальше – пеняй на себя.Под звездочкой и мелким шрифтомОбычно условия, которые необходимо соблюдать, используя кредитку, можно найти на Интернет-ресурсах банка (сайты, приложения, аккаунты в соцсетях и мессенджеры). Это может быть как текстовый вариант, так и видеоролик. Но и в них, увы, не всегда есть исчерпывающая информация. Кто-то проигнорирует, мол, подумаешь – уж за три месяца в любом случае долг на карту закину и дело с концом. Но в таких случаях лучше быть дотошным клиентом, чем беспечным пользователем. Сомнения и дополнительные вопросы могут возникнуть, если не полениться и скрупулезно изучить соглашение. В этом случае лучше всего обратиться за консультацией к банковскому сотруднику, который обязан разложить все по полочкам, разъясняя, как пользоваться такой программой кредитования, и какие нюансы могут возникнуть, например, при просрочке обязательного платежа, предупреждает кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский."⁠Внимание обладателя кредитной карты всегда должно фокусироваться на условиях ее использования и возможности распоряжаться ею. При наличии длительного льготного периода, как правило, существуют дополнительные условия ведения операций по карте, которые помогают банку "захеджировать" (подстраховаться, компенсировать часть потенциальных убытков при неблагоприятном сценарии поведения обладателя карты, – ред.) риски от расширения преференций (персональных преимуществ и льгот) клиенту. В частности может быть включены регулярные пополнения по карте, и они должны происходить отдельно от текущих трат, согласно установленным параметрам в правилах обслуживания", – уточняет эксперт.Семь раз посчитай – один раз купиОбычно через приложение банк напоминает клиенту, до какой даты, и какую сумму денег необходимо внести, чтобы избежать неприятностей – пени или штрафов. И как уточняют в кредитных организациях, 120-дневный беспроцентный период дается клиенту не для того, чтобы расслабиться и на время забыть, что долг на нем уже висит. При любых обстоятельствах держатель "пластика" обязан пополнять кредитный счет, внося установленную сумму. Традиционно, это – часть от общего объема долга, который нужно регулярно вносить до полного погашения задолженности. Отдаленно это напоминает рассрочку, которую надо успеть "закрыть" в течении 3-4 месяцев. Кстати, необходимо будет заранее уточнить, до какой даты необходимо это сделать, чтобы не просрочить платеж. Иначе – пени и штрафы. В принципе кредитная карта со 120-дневным беспроцентным периодом вполне удобный продукт, если уметь им правильно пользоваться, отмечает доцент кафедры национальной экономики РАНХиГС Владимир Любецкий."Минимальный платеж вносится только в случае имеющейся задолженности. К тому же указанная сумма идет в счет погашения основного долга по кредиту. Эти условия прописаны в договоре (2 процента от суммы основного долга). Льготная кредитная карта имеет грейс-период (беспроцентный период) 120 дней. Если гасить задолженность до его окончания, то проценты вообще не начисляются. Если вносится только минимальный платеж, то действует ставка в 25,4 процента. А вот если пропущен обязательный платеж, то ставка возрастает до 36 процентов", – поясняет экономист.Кредитный омут или преимуществаВ общем, банки в программах с кредитками предлагают различные режимы погашения долга и разные льготные периоды. Кредитная нагрузка обладателя "пластика" зависит, в том числе, от ставки и продолжительности периода, указанных в соглашении. Значимого изменения нагрузки при картах с удлиненным льготным периодом, судя по всему, не произойдёт, считает кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский."120-дневный период сам по себе для многих вполне может оказаться комфортным. К плюсам льготной кредитки можно отнести использование финансового левериджа (соотношения заемного и собственного капитала, – ред.), в частности, при планировании покупок и некоторых видов операций. Но стоит помнить, что за предоставление этих преимуществ банк, как правило, взимает комиссию. Можно дать простые советы по использованию любой подобной кредитной карты. Во-первых, важно тщательно рассчитать свои возможности по погашению кредита. Во-вторых, сначала можно воспользоваться небольшой суммой с кредитной карты и погасить эту задолженность до окончания грейс-периода. Таким образом, можно постепенно научиться управлять кредитной картой беспроцентно", – рассказывает специалист.Однозначно, отчаянно бросаться в кредитный омут не стоит. Оформить карту, на первый взгляд, можно легко и просто, однако всегда стоит помнить, что холодный расчет и трезвый ум – залог личной выгоды и защиты от долговой ямы. Чтобы в нее не свалиться, надо четко соблюдать правила пользования кредитной картой, тем самым показывая банку, что клиент платежеспособен. Как только условия будут нарушены, банк воспримет это как появление риска непогашения долга. Следуя подписанному клиентом договору, он будет вправе применить штрафные санкции. К слову, если опоздать с внесением на счет минимального платежа, то льготный период "выключится", то есть, банк начислит проценты на все покупки расчетного месяца.Мало того, если не выполнить условия использования льготной кредитки, в новый расчет будут включены пени и штрафы за прошлые просрочки. Другими словами, сумма обязательного платежа значительно вырастет. И формироваться она будет по иной формуле: каждый месяц заново, с учетом покупок, сделанных после приостановки льготного периода кредитки.Бесспорно, когда возникла необходимость непредвиденных трат, можно воспользоваться льготной кредиткой с беспроцентным периодом. Не надо обзванивать друзей и знакомых в поиске нужной суммы, потом нервничать при встрече с тем, кто дал в долг. Да, банк может прийти на выручку, но его услуги в любом случае – не за спасибо! И он не скажет, мол, не можешь вернуть деньги сейчас – не беда, подожду. Банк будет безжалостен, когда наступит час расплаты. Поэтому самое лучшее средство от долгов – не делать их. А если уж и пришлось связаться с кредиткой, пусть она – какая угодно льготная, но в первую очередь нужно позаботиться о своей финансовой грамотности.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

кредитные карты