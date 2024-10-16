Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Казахстане решили воздержаться от подачи заявки в БРИКС - 16.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241016/kazakhstan-852201705.html
В Казахстане решили воздержаться от подачи заявки в БРИКС
В Казахстане решили воздержаться от подачи заявки в БРИКС - 16.10.2024, ПРАЙМ
В Казахстане решили воздержаться от подачи заявки в БРИКС
В обозримом будущем Казахстан, скорее всего, не будет подавать заявку на вступление в БРИКС. Об этом заявил советник - пресс-секретарь президента республики... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T09:56+0300
2024-10-16T09:56+0300
политика
казахстан
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/14/840691404_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_9fedda55f0f0c0d271e4ff49623a3538.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. В обозримом будущем Казахстан, скорее всего, не будет подавать заявку на вступление в БРИКС. Об этом заявил советник - пресс-секретарь президента республики Берик Уали, его цитирует портал Tengrinews."Скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения", - отметил Уали.Он также добавил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказывался в пользу ООН как универсальной организации, в которой следует обсуждать международные проблемы и строить справедливый миропорядок. Токаев выразил сожаление о неспособности Совета Безопасности ООН принимать важные решения и считает необходимым реформировать ООН, учитывая интересы "средних держав".Следует отметить, что в графике президента Казахстана значится участие на саммите БРИКС в Казани, где Токаев планирует выступить 24 октября на расширенном заседании организации в формате "аутрич".
https://1prime.ru/20240703/kitay-849686300.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/14/840691404_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_0264c397161fc5f3cd316e0c5288cfd9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
казахстан, брикс
Политика, КАЗАХСТАН, БРИКС
09:56 16.10.2024
 
В Казахстане решили воздержаться от подачи заявки в БРИКС

Советник Токаева: Казахстан пока воздержится от подачи заявки в БРИКС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. В обозримом будущем Казахстан, скорее всего, не будет подавать заявку на вступление в БРИКС. Об этом заявил советник - пресс-секретарь президента республики Берик Уали, его цитирует портал Tengrinews.
"Скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения", - отметил Уали.
Он также добавил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказывался в пользу ООН как универсальной организации, в которой следует обсуждать международные проблемы и строить справедливый миропорядок. Токаев выразил сожаление о неспособности Совета Безопасности ООН принимать важные решения и считает необходимым реформировать ООН, учитывая интересы "средних держав".
Следует отметить, что в графике президента Казахстана значится участие на саммите БРИКС в Казани, где Токаев планирует выступить 24 октября на расширенном заседании организации в формате "аутрич".
Председатель КНР Си Цзиньпин
Си Цзиньпин поддержал присоединение Казахстана к механизму БРИКС
3 июля, 11:13
 
ПолитикаКАЗАХСТАНБРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала