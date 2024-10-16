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В Казахстане решили воздержаться от подачи заявки в БРИКС
В Казахстане решили воздержаться от подачи заявки в БРИКС - 16.10.2024, ПРАЙМ
В Казахстане решили воздержаться от подачи заявки в БРИКС
В обозримом будущем Казахстан, скорее всего, не будет подавать заявку на вступление в БРИКС. Об этом заявил советник - пресс-секретарь президента республики... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T09:56+0300
2024-10-16T09:56+0300
2024-10-16T09:56+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. В обозримом будущем Казахстан, скорее всего, не будет подавать заявку на вступление в БРИКС. Об этом заявил советник - пресс-секретарь президента республики Берик Уали, его цитирует портал Tengrinews."Скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения", - отметил Уали.Он также добавил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказывался в пользу ООН как универсальной организации, в которой следует обсуждать международные проблемы и строить справедливый миропорядок. Токаев выразил сожаление о неспособности Совета Безопасности ООН принимать важные решения и считает необходимым реформировать ООН, учитывая интересы "средних держав".Следует отметить, что в графике президента Казахстана значится участие на саммите БРИКС в Казани, где Токаев планирует выступить 24 октября на расширенном заседании организации в формате "аутрич".
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казахстан, брикс
Политика, КАЗАХСТАН, БРИКС
В Казахстане решили воздержаться от подачи заявки в БРИКС
Советник Токаева: Казахстан пока воздержится от подачи заявки в БРИКС
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. В обозримом будущем Казахстан, скорее всего, не будет подавать заявку на вступление в БРИКС. Об этом заявил советник - пресс-секретарь президента республики Берик Уали, его цитирует портал Tengrinews.
"Скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения", - отметил Уали.
Он также добавил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказывался в пользу ООН как универсальной организации, в которой следует обсуждать международные проблемы и строить справедливый миропорядок. Токаев выразил сожаление о неспособности Совета Безопасности ООН принимать важные решения и считает необходимым реформировать ООН, учитывая интересы "средних держав".
Следует отметить, что в графике президента Казахстана значится участие на саммите БРИКС в Казани, где Токаев планирует выступить 24 октября на расширенном заседании организации в формате "аутрич".
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