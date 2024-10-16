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В России увеличился контейнерооборот портов

В России увеличился контейнерооборот портов - 16.10.2024, ПРАЙМ

В России увеличился контейнерооборот портов

Контейнерооборот российских портов за январь-сентябрь текущего года увеличился на 12,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 3,9... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T17:03+0300

2024-10-16T17:03+0300

2024-10-16T17:03+0300

экономика

россия

контейнеры

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Контейнерооборот российских портов за январь-сентябрь текущего года увеличился на 12,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 3,9 миллиона TEU, сообщили в компании "Глобал Портс". "В III квартале российский рынок морской перевалки контейнеров продолжил рост. Совокупный контейнерооборот российских портов вырос на 8,4% г/г и составил 1 292 тыс. TEU. По итогам 9 месяцев рынок увеличился на 12,5% г/г и достиг 3 924 тыс. TEU, что сопоставимо с уровнем 2021 года", - говорится в сообщении. В компании отметили, что восстановление спроса на контейнерную перевалку в Балтийском бассейне является основным драйвером роста рынка. Так, контейнерооборот на Северо-Западе в третьем квартале увеличился на 14,3% в годовом выражении, а за январь-сентябрь - на 41,7%. Перевалка контейнеров морских терминалов на Юге России за 9 месяцев увеличилась на 4,9%. Контейнерооборот Дальневосточного бассейна за тот же период практически не изменился в годовом выражении и остался на высоком уровне 2022–2023 годов. Консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов "Глобал Портс" в третьем квартале составил 286 тысяч TEU, что на 14,7% больше показателя прошлого года. При этом за январь-сентябрь морские терминалы компании перевалили 853 тысячи TEU, что на 32,7% больше в годовом выражении. "С начала 2024 года темпы роста контейнерооборота "Глобал Портс" опережают темпы роста рынка, в том числе за счет выгодного позиционирования компании в Балтийском бассейне. Терминалы на Балтике активно наращивают обработку грузов как по экспортному, так и по импортному направлению, кратно растет объем каботажных перевозок", - отметили в компании. "Глобал Портс" – ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по пропускной способности и контейнерному грузообороту. Компания управляет 5 морскими контейнерными терминалами в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, а также 2 контейнерными терминалами в Европе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, контейнеры