Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России увеличился контейнерооборот портов - 16.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241016/konteynery-852210816.html
В России увеличился контейнерооборот портов
В России увеличился контейнерооборот портов - 16.10.2024, ПРАЙМ
В России увеличился контейнерооборот портов
Контейнерооборот российских портов за январь-сентябрь текущего года увеличился на 12,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 3,9... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T17:03+0300
2024-10-16T17:03+0300
экономика
россия
контейнеры
https://cdnn.1prime.ru/img/83725/39/837253929_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b37a9008b0591fe3bcfe07c557d34d20.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Контейнерооборот российских портов за январь-сентябрь текущего года увеличился на 12,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 3,9 миллиона TEU, сообщили в компании "Глобал Портс". "В III квартале российский рынок морской перевалки контейнеров продолжил рост. Совокупный контейнерооборот российских портов вырос на 8,4% г/г и составил 1 292 тыс. TEU. По итогам 9 месяцев рынок увеличился на 12,5% г/г и достиг 3 924 тыс. TEU, что сопоставимо с уровнем 2021 года", - говорится в сообщении. В компании отметили, что восстановление спроса на контейнерную перевалку в Балтийском бассейне является основным драйвером роста рынка. Так, контейнерооборот на Северо-Западе в третьем квартале увеличился на 14,3% в годовом выражении, а за январь-сентябрь - на 41,7%. Перевалка контейнеров морских терминалов на Юге России за 9 месяцев увеличилась на 4,9%. Контейнерооборот Дальневосточного бассейна за тот же период практически не изменился в годовом выражении и остался на высоком уровне 2022–2023 годов. Консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов "Глобал Портс" в третьем квартале составил 286 тысяч TEU, что на 14,7% больше показателя прошлого года. При этом за январь-сентябрь морские терминалы компании перевалили 853 тысячи TEU, что на 32,7% больше в годовом выражении. "С начала 2024 года темпы роста контейнерооборота "Глобал Портс" опережают темпы роста рынка, в том числе за счет выгодного позиционирования компании в Балтийском бассейне. Терминалы на Балтике активно наращивают обработку грузов как по экспортному, так и по импортному направлению, кратно растет объем каботажных перевозок", - отметили в компании. "Глобал Портс" – ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по пропускной способности и контейнерному грузообороту. Компания управляет 5 морскими контейнерными терминалами в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, а также 2 контейнерными терминалами в Европе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83725/39/837253929_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_45e42b2cece208b53b472b5592a62323.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, контейнеры
Экономика, РОССИЯ, Контейнеры
17:03 16.10.2024
 
В России увеличился контейнерооборот портов

"Глобал Портс": контейнерооборот портов России за 9 месяцев вырос до 3,9 млн TEU

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПорт в Калининграде
Порт в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Контейнерооборот российских портов за январь-сентябрь текущего года увеличился на 12,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 3,9 миллиона TEU, сообщили в компании "Глобал Портс".
"В III квартале российский рынок морской перевалки контейнеров продолжил рост. Совокупный контейнерооборот российских портов вырос на 8,4% г/г и составил 1 292 тыс. TEU. По итогам 9 месяцев рынок увеличился на 12,5% г/г и достиг 3 924 тыс. TEU, что сопоставимо с уровнем 2021 года", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что восстановление спроса на контейнерную перевалку в Балтийском бассейне является основным драйвером роста рынка. Так, контейнерооборот на Северо-Западе в третьем квартале увеличился на 14,3% в годовом выражении, а за январь-сентябрь - на 41,7%. Перевалка контейнеров морских терминалов на Юге России за 9 месяцев увеличилась на 4,9%. Контейнерооборот Дальневосточного бассейна за тот же период практически не изменился в годовом выражении и остался на высоком уровне 2022–2023 годов.
Консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов "Глобал Портс" в третьем квартале составил 286 тысяч TEU, что на 14,7% больше показателя прошлого года. При этом за январь-сентябрь морские терминалы компании перевалили 853 тысячи TEU, что на 32,7% больше в годовом выражении.
"С начала 2024 года темпы роста контейнерооборота "Глобал Портс" опережают темпы роста рынка, в том числе за счет выгодного позиционирования компании в Балтийском бассейне. Терминалы на Балтике активно наращивают обработку грузов как по экспортному, так и по импортному направлению, кратно растет объем каботажных перевозок", - отметили в компании.
"Глобал Портс" – ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по пропускной способности и контейнерному грузообороту. Компания управляет 5 морскими контейнерными терминалами в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, а также 2 контейнерными терминалами в Европе.
 
ЭкономикаРОССИЯКонтейнеры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала