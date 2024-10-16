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ЦБ РФ сообщил об ужесточении условий кредитования для предприятий
ЦБ РФ сообщил об ужесточении условий кредитования для предприятий - 16.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ РФ сообщил об ужесточении условий кредитования для предприятий
Условия кредитования для российских предприятий в октябре ужесточились, их оценки достигли минимальных значений с мая 2022 года, говорится в... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T18:57+0300
2024-10-16T18:57+0300
2024-10-16T18:58+0300
экономика
кредитование компаний
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Условия кредитования для российских предприятий в октябре ужесточились, их оценки достигли минимальных значений с мая 2022 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 11 октября. "Условия кредитования, по мнению предприятий, в октябре ужесточились, и их оценки достигли минимальных значений с мая 2022 года", - говорится в материалах ЦБ. В октябре текущего года за кредитами обращались 35% опрошенных предприятий (в сентябре – 33,2%), отмечается там же. "Компании отмечали повышение процентных ставок, прежде всего по действующим кредитам с плавающей ставкой. Сельскохозяйственные предприятия сообщали о снижении доступности льготных кредитов из-за исчерпания лимитов в регионах по ряду программ льготного кредитования", - добавляется в материалах.
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кредитование компаний, условия
Экономика, кредитование компаний, Условия
ЦБ РФ сообщил об ужесточении условий кредитования для предприятий
ЦБ: условия кредитования для российских предприятий в октябре ужесточились
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Условия кредитования для российских предприятий в октябре ужесточились, их оценки достигли минимальных значений с мая 2022 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 11 октября.
"Условия кредитования, по мнению предприятий, в октябре ужесточились, и их оценки достигли минимальных значений с мая 2022 года", - говорится в материалах ЦБ.
В октябре текущего года за кредитами обращались 35% опрошенных предприятий (в сентябре – 33,2%), отмечается там же.
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"Компании отмечали повышение процентных ставок, прежде всего по действующим кредитам с плавающей ставкой. Сельскохозяйственные предприятия сообщали о снижении доступности льготных кредитов из-за исчерпания лимитов в регионах по ряду программ льготного кредитования", - добавляется в материалах.