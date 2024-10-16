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Совсем не очевидно: как маркетплейсы обманывают россиян - 16.10.2024, ПРАЙМ
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Совсем не очевидно: как маркетплейсы обманывают россиян
Совсем не очевидно: как маркетплейсы обманывают россиян - 16.10.2024, ПРАЙМ
Совсем не очевидно: как маркетплейсы обманывают россиян
Маркетплейсы любыми доступными средствами стремятся стимулировать рост продаж на торговой площадке. Для этого у них в распоряжении есть достаточное количество... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T02:02+0300
2024-10-16T02:02+0300
эксклюзив
россия
маркетплейс
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Маркетплейсы любыми доступными средствами стремятся стимулировать рост продаж на торговой площадке. Для этого у них в распоряжении есть достаточное количество инструментов, рассказала Анастасия Бастрыкина, маркетолог PGR agency.К примеру, у владельцев сервиса есть монопольное право принимать решения по условиям, которые они выставляют продавцам.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Так, маркетплейс может обязать продавца установить скидку на товар, например, накануне праздников, либо просто порекомендовать увеличить скидку на товар с низкой оборачиваемостью — то есть тот, который плохо продается", - говорит специалист.Если продавец откажется это делать, площадка может убрать товар с витрины.Также маркетплейсы активно используют психологическое воздействие на покупателей - для этого скидки и нужны.Таким образом площадка обеспечивает себе практически гарантированный рост продаж, объяснила маркетолог.Все предложения по скидкам и акциям дополнительно выделяются надписями, баннерами, чтобы привлечь к ним внимание. А польза этих скидок для покупателя “совсем не очевидна”.Многие не могут устоять перед скидкой от 15 процентов и выше и покупают незапланированный или даже ненужный товар.Эксперт посоветовала всегда проверять, от какой именно стоимости рассчитывается скидка.Если продавец указал скидку 30 процентов, но цена при этом на 50 процентов превышает стандартную для этого товара, то покупатель еще и переплатит, предупреждает маркетолог."Непредсказуемость для потребителей самой системы применения скидок не дает им сделать правильные выводы и понять — это товар, который набирает популярность, и продавец таким образом стимулирует объем продаж, либо это товар, который давно лежит на складе и его нужно поскорее продать", - замечает Бастрыкина.Покупателю зачастую неизвестен и срок действия скидки. Все это ведет к непредвиденным тратам, объяснила эксперт.
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эксклюзив, россия, маркетплейс
Эксклюзив, РОССИЯ, маркетплейс
02:02 16.10.2024
 
Совсем не очевидно: как маркетплейсы обманывают россиян

Эксперт Бастрыкина: маркетплейсы могут обманывать россиян за счет скидок

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОткрытие логистического центра Ozon под Новосибирском
Открытие логистического центра Ozon под Новосибирском - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Маркетплейсы любыми доступными средствами стремятся стимулировать рост продаж на торговой площадке. Для этого у них в распоряжении есть достаточное количество инструментов, рассказала Анастасия Бастрыкина, маркетолог PGR agency.
К примеру, у владельцев сервиса есть монопольное право принимать решения по условиям, которые они выставляют продавцам.
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"Так, маркетплейс может обязать продавца установить скидку на товар, например, накануне праздников, либо просто порекомендовать увеличить скидку на товар с низкой оборачиваемостью — то есть тот, который плохо продается", - говорит специалист.
Если продавец откажется это делать, площадка может убрать товар с витрины.
Также маркетплейсы активно используют психологическое воздействие на покупателей - для этого скидки и нужны.
Таким образом площадка обеспечивает себе практически гарантированный рост продаж, объяснила маркетолог.
Все предложения по скидкам и акциям дополнительно выделяются надписями, баннерами, чтобы привлечь к ним внимание. А польза этих скидок для покупателя “совсем не очевидна”.
Многие не могут устоять перед скидкой от 15 процентов и выше и покупают незапланированный или даже ненужный товар.
Эксперт посоветовала всегда проверять, от какой именно стоимости рассчитывается скидка.
Если продавец указал скидку 30 процентов, но цена при этом на 50 процентов превышает стандартную для этого товара, то покупатель еще и переплатит, предупреждает маркетолог.
"Непредсказуемость для потребителей самой системы применения скидок не дает им сделать правильные выводы и понять — это товар, который набирает популярность, и продавец таким образом стимулирует объем продаж, либо это товар, который давно лежит на складе и его нужно поскорее продать", - замечает Бастрыкина.
Покупателю зачастую неизвестен и срок действия скидки. Все это ведет к непредвиденным тратам, объяснила эксперт.
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