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Банк России предложил обсудить статус маркетплейса для банков и брокеров
Банк России предложил обсудить статус маркетплейса для банков и брокеров - 16.10.2024, ПРАЙМ
Банк России предложил обсудить статус маркетплейса для банков и брокеров
Банк России предложил подумать над возможностью для брокеров и банков получать статус финансового маркетплейса, заявил директор департамента инфраструктуры... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T20:13+0300
2024-10-16T20:13+0300
2024-10-16T20:14+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банк России предложил подумать над возможностью для брокеров и банков получать статус финансового маркетплейса, заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин. "Мне кажется, надо посмотреть, не нужно ли нам расширить регуляторные возможности для брокеров, банков, поскольку сегодня, если я правильно помню, они у нас в силу регулирования не могут обладать статусом оператора финансовой платформы - статусом маркетплейса", - сказал он, выступая на форуме Finopolis 2024. "Это тоже, наверное, должно нам добавить конкуренции и создание таких витрин с хорошим спектром финансовых продуктов на этом рынке", - добавил он. Согласно действующему законодательству, оператор финансовой платформы не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью кредитной организации, некредитной финансовой организации и бюро кредитных историй. Пронин обратил внимание, что некоторые банки уже начали в качестве эксперимента предлагать внутри своих приложений финансовые продукты других банков - партнеров. "Это тоже шажок в сторону создания финансового квазимаркетплейса", - отметил он. "Нам очень нравится, что маркетплейсы начали наполняться содержанием. Мы смотрим на динамику развития маркетплейсов, и она нас очень радует: порядка 130 миллиардов – объем продаж только за полгода 2024 года. Количество клиентов тоже кратно растет – сейчас их порядка 3 миллионов", - сказал Пронин. "Единственный момент, который меня беспокоит, это концентрация на этом рынке. У нас десять маркетплейсов, а ярко доминирует один из них. А мы как регулятор всегда ратуем за развитие конкуренции. В то же время мы видим зарождающийся тренд – мы видим, что на сегмент маркетплейсов начали смотреть большие цифровые экосистемы. Я предполагаю, что в ближайшем будущем конкуренция на рынке маркетплейсов будет оживляться, мы увидим новые имена и новые продукты", - добавил директор департамента ЦБ.
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маркетплейс, банки, брокеры
Экономика, маркетплейс, Банки, брокеры
Банк России предложил обсудить статус маркетплейса для банков и брокеров
ЦБ РФ предложил обсудить получение банками и брокерами статуса маркетплейса
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банк России предложил подумать над возможностью для брокеров и банков получать статус финансового маркетплейса, заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин.
"Мне кажется, надо посмотреть, не нужно ли нам расширить регуляторные возможности для брокеров, банков, поскольку сегодня, если я правильно помню, они у нас в силу регулирования не могут обладать статусом оператора финансовой платформы - статусом маркетплейса", - сказал он, выступая на форуме Finopolis 2024.
"Это тоже, наверное, должно нам добавить конкуренции и создание таких витрин с хорошим спектром финансовых продуктов на этом рынке", - добавил он.
Согласно действующему законодательству, оператор финансовой платформы не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью кредитной организации, некредитной финансовой организации и бюро кредитных историй.
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Пронин обратил внимание, что некоторые банки уже начали в качестве эксперимента предлагать внутри своих приложений финансовые продукты других банков - партнеров. "Это тоже шажок в сторону создания финансового квазимаркетплейса", - отметил он.
"Нам очень нравится, что маркетплейсы начали наполняться содержанием. Мы смотрим на динамику развития маркетплейсов, и она нас очень радует: порядка 130 миллиардов – объем продаж только за полгода 2024 года. Количество клиентов тоже кратно растет – сейчас их порядка 3 миллионов", - сказал Пронин.
"Единственный момент, который меня беспокоит, это концентрация на этом рынке. У нас десять маркетплейсов, а ярко доминирует один из них. А мы как регулятор всегда ратуем за развитие конкуренции. В то же время мы видим зарождающийся тренд – мы видим, что на сегмент маркетплейсов начали смотреть большие цифровые экосистемы. Я предполагаю, что в ближайшем будущем конкуренция на рынке маркетплейсов будет оживляться, мы увидим новые имена и новые продукты", - добавил директор департамента ЦБ.