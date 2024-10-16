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Глава ВТБ раскритиковал российские маркетплейсы за отсутствие прибыли

Глава ВТБ раскритиковал российские маркетплейсы за отсутствие прибыли - 16.10.2024, ПРАЙМ

Глава ВТБ раскритиковал российские маркетплейсы за отсутствие прибыли

Российские маркетплейсы стоят огромных денег, но совершенно не производят прибыли, заявил глава ВТБ Андрей Костин, приведя в пример Ozon. | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T12:01+0300

2024-10-16T12:01+0300

2024-10-16T12:01+0300

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андрей костин

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СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Российские маркетплейсы стоят огромных денег, но совершенно не производят прибыли, заявил глава ВТБ Андрей Костин, приведя в пример Ozon. Выступая на форуме Finopolis 2024, Костин поддержал главу Сбербанка Германа Грефа, высказавшегося о том, что "Почта России" проиграла конкуренцию маркетплейсам в силу того, что была в более сложных условиях в первую очередь с точки зрения регулирования. "Я совершенно поддерживаю в том плане, что, конечно, должны быть единые стандарты регулирования. Но тут другая проблема. Ведь все маркетплейсы сделали огромные инвестиции, которые "Почта России" просто не имеет возможности сделать. Более того, давайте признаем, все маркетплейсы стоят огромных денег сегодня по капитализации, но совершенно не производят прибыли", - отметил глава ВТБ. "Это такой бизнес - в расчете на капитализацию, безусловно, инвесторы вкладывают, но и денег пока не так много. Я читал список крупнейших, по-моему Forbes, десять самых убыточных компаний. Ozon, по-моему, на втором месте находится или на третьем. Там десятки миллиардов рублей убытков", - добавил Костин. Чистый убыток Ozon по МСФО в 2023 году составил 42,7 миллиарда рублей, сократившись на 27% в годовом выражении. При этом по итогам первого полугодия 2024 года группа отчиталась об убытке в 41,137 миллиарда рублей против 2,431 миллиарда годом ранее. Вместе с тем чистая прибыль Wildberries по РСБУ в 2023 году показала рост на 87%, составив 18,9 миллиарда рублей. Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на площадке образовательного центра федеральной территории Сириус.

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россия, втб, андрей костин, маркетплейс