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Греф заявил о важности конкуренции между маркетплейсами
Греф заявил о важности конкуренции между маркетплейсами - 16.10.2024, ПРАЙМ
Греф заявил о важности конкуренции между маркетплейсами
Между маркетплейсами должна быть конкуренция – наличие только одного игрока было бы нездоровой ситуацией для рынка, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T13:28+0300
2024-10-16T13:28+0300
2024-10-16T13:28+0300
экономика
россия
маркетплейс
герман греф
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СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Между маркетплейсами должна быть конкуренция – наличие только одного игрока было бы нездоровой ситуацией для рынка, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на форуме Finopolis. "Важно устраивать конкуренцию между маркетплейсами. Не здорово будет, если останется один маркетплейс, вот это будет проблема. Вот тогда, наверное, придется заняться регулированием. Пока у нас их несколько - да, есть один большой, есть несколько поменьше - я не вижу в этом большой проблемы", - сказал Греф. При этом сами маркетплейсы заметно трансформируют рынок, считает глава Сбербанка. "Второй год подряд, если смотреть макростатистику, идет сокращение сектора торговли в малом бизнесе, сокращается количество малых предприятий. Можно заметить, что идет сокращение количества торговых предприятий", - отметил Греф. С другой стороны, добавил он, маркетплейсы - это хороший толчок для развития отдельных секторов экономики: благодаря размещению товаров на этих площадках начинает развиваться малый бизнес, который ранее стагнировал.
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россия, маркетплейс, герман греф
Экономика, РОССИЯ, маркетплейс, Герман Греф
Греф заявил о важности конкуренции между маркетплейсами
Греф: между маркетплейсами должна быть конкуренция
СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Между маркетплейсами должна быть конкуренция – наличие только одного игрока было бы нездоровой ситуацией для рынка, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на форуме Finopolis.
"Важно устраивать конкуренцию между маркетплейсами. Не здорово будет, если останется один маркетплейс, вот это будет проблема. Вот тогда, наверное, придется заняться регулированием. Пока у нас их несколько - да, есть один большой, есть несколько поменьше - я не вижу в этом большой проблемы", - сказал Греф.
При этом сами маркетплейсы заметно трансформируют рынок, считает глава Сбербанка. "Второй год подряд, если смотреть макростатистику, идет сокращение сектора торговли в малом бизнесе, сокращается количество малых предприятий. Можно заметить, что идет сокращение количества торговых предприятий", - отметил Греф.
С другой стороны, добавил он, маркетплейсы - это хороший толчок для развития отдельных секторов экономики: благодаря размещению товаров на этих площадках начинает развиваться малый бизнес, который ранее стагнировал.