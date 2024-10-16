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Маркетплейсам в России не надо обещать "легкой жизни", заявил глава ВТБ
Маркетплейсам в России не надо обещать "легкой жизни", заявил глава ВТБ - 16.10.2024, ПРАЙМ
Маркетплейсам в России не надо обещать "легкой жизни", заявил глава ВТБ
Маркетплейсам в России в ближайшее время легкой жизни не надо обещать, заявил глава ВТБ Андрей Костин на форуме Finopolis. | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T14:16+0300
2024-10-16T14:16+0300
2024-10-16T14:16+0300
экономика
россия
втб
маркетплейс
андрей костин
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СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Маркетплейсам в России в ближайшее время легкой жизни не надо обещать, заявил глава ВТБ Андрей Костин на форуме Finopolis. "Маркетплейсам в ближайшее время легкой жизни не надо обещать... условия регулирования абсолютно неадекватные: под все правила, под которыми у нас торговые сети, совершенно не подпадают маркетплейсы", - сказал он. Особенно много вопросов, по мнению Костина, возникает, когда в составе маркетплейса работает собственный банк. "Как мы будем регулировать, я не знаю. Наверное, можно попытаться это сделать, но я сейчас бы пока этого не делал, посмотрел, как процесс развития пойдет", - заключил он.
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россия, втб, маркетплейс, андрей костин
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, маркетплейс, Андрей Костин
Маркетплейсам в России не надо обещать "легкой жизни", заявил глава ВТБ
Костин: маркетплейсам в России в ближайшее время "легкой жизни не надо обещать"
СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Маркетплейсам в России в ближайшее время легкой жизни не надо обещать, заявил глава ВТБ Андрей Костин на форуме Finopolis.
"Маркетплейсам в ближайшее время легкой жизни не надо обещать... условия регулирования абсолютно неадекватные: под все правила, под которыми у нас торговые сети, совершенно не подпадают маркетплейсы", - сказал он.
Особенно много вопросов, по мнению Костина, возникает, когда в составе маркетплейса работает собственный банк. "Как мы будем регулировать, я не знаю. Наверное, можно попытаться это сделать, но я сейчас бы пока этого не делал, посмотрел, как процесс развития пойдет", - заключил он.