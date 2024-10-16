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Маркетплейсам в России не надо обещать "легкой жизни", заявил глава ВТБ

Маркетплейсам в России не надо обещать "легкой жизни", заявил глава ВТБ - 16.10.2024, ПРАЙМ

Маркетплейсам в России не надо обещать "легкой жизни", заявил глава ВТБ

Маркетплейсам в России в ближайшее время легкой жизни не надо обещать, заявил глава ВТБ Андрей Костин на форуме Finopolis. | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T14:16+0300

2024-10-16T14:16+0300

2024-10-16T14:16+0300

экономика

россия

втб

маркетплейс

андрей костин

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СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Маркетплейсам в России в ближайшее время легкой жизни не надо обещать, заявил глава ВТБ Андрей Костин на форуме Finopolis. "Маркетплейсам в ближайшее время легкой жизни не надо обещать... условия регулирования абсолютно неадекватные: под все правила, под которыми у нас торговые сети, совершенно не подпадают маркетплейсы", - сказал он. Особенно много вопросов, по мнению Костина, возникает, когда в составе маркетплейса работает собственный банк. "Как мы будем регулировать, я не знаю. Наверное, можно попытаться это сделать, но я сейчас бы пока этого не делал, посмотрел, как процесс развития пойдет", - заключил он.

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россия, втб, маркетплейс, андрей костин