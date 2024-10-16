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Мишустин оценил перспективы создания независимого платежного механизма ШОС
Мишустин оценил перспективы создания независимого платежного механизма ШОС - 16.10.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил перспективы создания независимого платежного механизма ШОС
Независимый платежно-расчетный механизм ШОС востребован и позволит создать удобные и предсказуемые условия для бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T10:26+0300
2024-10-16T10:26+0300
2024-10-16T10:26+0300
экономика
михаил мишустин
шос
платежи
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - ПРАЙМ. Независимый платежно-расчетный механизм ШОС востребован и позволит создать удобные и предсказуемые условия для бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Одновременно востребован независимый платежно-расчетный механизм ШОС. Например, в форме электронных платформ, банковских институтов или системы уполномоченных финансовых структур. Так мы создадим удобные и предсказуемые условия для ведения бизнеса", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане.
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михаил мишустин, шос, платежи
Экономика, Михаил Мишустин, ШОС, платежи
Мишустин оценил перспективы создания независимого платежного механизма ШОС
Мишустин: независимый платежный механизм ШОС позволит создать удобные условия для бизнеса
ИСЛАМАБАД, 16 окт - ПРАЙМ. Независимый платежно-расчетный механизм ШОС востребован и позволит создать удобные и предсказуемые условия для бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Одновременно востребован независимый платежно-расчетный механизм ШОС. Например, в форме электронных платформ, банковских институтов или системы уполномоченных финансовых структур. Так мы создадим удобные и предсказуемые условия для ведения бизнеса", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане.