https://1prime.ru/20241016/minenergo-852214931.html
Минэнерго планирует внедрить принцип "плати или бери"для промпредприятий
Минэнерго планирует внедрить принцип "плати или бери"для промпредприятий - 16.10.2024, ПРАЙМ
Минэнерго планирует внедрить принцип "плати или бери"для промпредприятий
Минэнерго РФ готовит нормативные изменения, чтобы ввести для новых промышленных потребителей электроэнергии принцип "плати или бери", сообщили журналистам в... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T20:29+0300
2024-10-16T20:29+0300
2024-10-16T20:30+0300
энергетика
промпредприятия
условия
энергоснабжение
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ готовит нормативные изменения, чтобы ввести для новых промышленных потребителей электроэнергии принцип "плати или бери", сообщили журналистам в министерстве. "Россети" ранее выступили с такой инициативой - запретить промышленности бесплатно уходить на собственную генерацию и ввести для новых потребителей оплату сетевых услуг по принципу "бери или плати". Против этих инициатив был Минпромторг, отметив, что они могут привести к увеличению тарифной нагрузки на отрасли промышленности и предложил провести широкое обсуждение предложений "Россетей". Действующим регулированием предусмотрена обязанность "Россетей" поддерживать готовность к передаче электроэнергии потребителю в любой момент в пределах заявленной им при технологическом присоединении максимальной мощности, в то время как услуги по передаче электроэнергии оплачиваются исходя из фактического потребления. В результате потребители с низким потреблением не оплачивают услуги по передаче электроэнергии или оплачивают их в несоразмерном фактически понесенным сетевыми организациями затратам. "Для решения данной проблемы и повышения уровня загрузки электросетевого оборудования Минэнерго России готовит проект постановления правительства Российской Федерации, предусматривающий изменения в действующий порядок расчета стоимости услуг по передаче электроэнергии. Планируемый к рассмотрению подход основан на принципе "бери или плати" - в отношении новых крупных потребителей объем оказанных услуг по передаче электроэнергии предлагается определять на уровне заявленной при технологическом присоединении максимальной мощности", - сообщило Минэнерго. Там подчеркнули, что аналогичные подходы широко применяются и в зарубежных энергосистемах, и в целом такой порядок подразумевает взаимную ответственность "Россетей" и потребителей за эффективное использование инфраструктуры и обеспечит более справедливое распределение между всеми потребителями условно-постоянных затрат на содержание сетей, считают в Минэнерго. "Изменения коснутся новых потребителей с мощностью свыше 670 кВт – в перспективе ближайших 5 лет, исходя из ретроспективного анализа, это порядка 50 ГВт новой присоединенной мощности потребителей. При этом проектируемое регулирование не затронет население", - заключили в Минэнерго.
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промпредприятия, условия, энергоснабжение
Энергетика, промпредприятия, Условия, энергоснабжение
Минэнерго планирует внедрить принцип "плати или бери"для промпредприятий
Минэнерго РФ планирует внедрить принцип "плати или бери" для промпредприятий
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ готовит нормативные изменения, чтобы ввести для новых промышленных потребителей электроэнергии принцип "плати или бери", сообщили журналистам в министерстве.
"Россети" ранее выступили с такой инициативой - запретить промышленности бесплатно уходить на собственную генерацию и ввести для новых потребителей оплату сетевых услуг по принципу "бери или плати". Против этих инициатив был Минпромторг, отметив, что они могут привести к увеличению тарифной нагрузки на отрасли промышленности и предложил провести широкое обсуждение предложений "Россетей".
Действующим регулированием предусмотрена обязанность "Россетей" поддерживать готовность к передаче электроэнергии потребителю в любой момент в пределах заявленной им при технологическом присоединении максимальной мощности, в то время как услуги по передаче электроэнергии оплачиваются исходя из фактического потребления. В результате потребители с низким потреблением не оплачивают услуги по передаче электроэнергии или оплачивают их в несоразмерном фактически понесенным сетевыми организациями затратам.
"Для решения данной проблемы и повышения уровня загрузки электросетевого оборудования Минэнерго России готовит проект постановления правительства Российской Федерации, предусматривающий изменения в действующий порядок расчета стоимости услуг по передаче электроэнергии. Планируемый к рассмотрению подход основан на принципе "бери или плати" - в отношении новых крупных потребителей объем оказанных услуг по передаче электроэнергии предлагается определять на уровне заявленной при технологическом присоединении максимальной мощности", - сообщило Минэнерго.
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Там подчеркнули, что аналогичные подходы широко применяются и в зарубежных энергосистемах, и в целом такой порядок подразумевает взаимную ответственность "Россетей" и потребителей за эффективное использование инфраструктуры и обеспечит более справедливое распределение между всеми потребителями условно-постоянных затрат на содержание сетей, считают в Минэнерго.
"Изменения коснутся новых потребителей с мощностью свыше 670 кВт – в перспективе ближайших 5 лет, исходя из ретроспективного анализа, это порядка 50 ГВт новой присоединенной мощности потребителей. При этом проектируемое регулирование не затронет население", - заключили в Минэнерго.