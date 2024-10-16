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Минэнерго планирует внедрить принцип "плати или бери"для промпредприятий

Минэнерго планирует внедрить принцип "плати или бери"для промпредприятий - 16.10.2024, ПРАЙМ

Минэнерго планирует внедрить принцип "плати или бери"для промпредприятий

Минэнерго РФ готовит нормативные изменения, чтобы ввести для новых промышленных потребителей электроэнергии принцип "плати или бери", сообщили журналистам в... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T20:29+0300

2024-10-16T20:29+0300

2024-10-16T20:30+0300

энергетика

промпредприятия

условия

энергоснабжение

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ готовит нормативные изменения, чтобы ввести для новых промышленных потребителей электроэнергии принцип "плати или бери", сообщили журналистам в министерстве. "Россети" ранее выступили с такой инициативой - запретить промышленности бесплатно уходить на собственную генерацию и ввести для новых потребителей оплату сетевых услуг по принципу "бери или плати". Против этих инициатив был Минпромторг, отметив, что они могут привести к увеличению тарифной нагрузки на отрасли промышленности и предложил провести широкое обсуждение предложений "Россетей". Действующим регулированием предусмотрена обязанность "Россетей" поддерживать готовность к передаче электроэнергии потребителю в любой момент в пределах заявленной им при технологическом присоединении максимальной мощности, в то время как услуги по передаче электроэнергии оплачиваются исходя из фактического потребления. В результате потребители с низким потреблением не оплачивают услуги по передаче электроэнергии или оплачивают их в несоразмерном фактически понесенным сетевыми организациями затратам. "Для решения данной проблемы и повышения уровня загрузки электросетевого оборудования Минэнерго России готовит проект постановления правительства Российской Федерации, предусматривающий изменения в действующий порядок расчета стоимости услуг по передаче электроэнергии. Планируемый к рассмотрению подход основан на принципе "бери или плати" - в отношении новых крупных потребителей объем оказанных услуг по передаче электроэнергии предлагается определять на уровне заявленной при технологическом присоединении максимальной мощности", - сообщило Минэнерго. Там подчеркнули, что аналогичные подходы широко применяются и в зарубежных энергосистемах, и в целом такой порядок подразумевает взаимную ответственность "Россетей" и потребителей за эффективное использование инфраструктуры и обеспечит более справедливое распределение между всеми потребителями условно-постоянных затрат на содержание сетей, считают в Минэнерго. "Изменения коснутся новых потребителей с мощностью свыше 670 кВт – в перспективе ближайших 5 лет, исходя из ретроспективного анализа, это порядка 50 ГВт новой присоединенной мощности потребителей. При этом проектируемое регулирование не затронет население", - заключили в Минэнерго.

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промпредприятия, условия, энергоснабжение