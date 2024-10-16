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Мишустин рассказал об усилении экономического сотрудничества с Китаем

Мишустин рассказал об усилении экономического сотрудничества с Китаем - 16.10.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал об усилении экономического сотрудничества с Китаем

Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, запускают совместные инвестиционные проекты, заявил... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T07:47+0300

2024-10-16T07:47+0300

2024-10-16T08:15+0300

экономика

россия

китай

михаил мишустин

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ИСЛАМАБАД, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, запускают совместные инвестиционные проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, мы увеличиваем объемы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты. Партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли", - сказал Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В сфере транспорта, отметил он, Москва и Пекин увеличивают грузоперевозки, занимаются повышением пропускной способности погранпереходов на российско-китайской границе, создают новые международные транспортные коридоры. Особое внимание уделяется вопросам в области сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности России и Китая, добавил премьер. "Мы искренне дорожим нашими прочными культурными и гуманитарными связями, совместно реализуем мероприятия в рамках наших перекрестных годов культуры России и Китая, которые проводятся по решению наших лидеров", - сказал глава правительства РФ.

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китай

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россия, китай, михаил мишустин