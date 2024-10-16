https://1prime.ru/20241016/mishustin-852200099.html
Мишустин рассказал об усилении экономического сотрудничества с Китаем
Мишустин рассказал об усилении экономического сотрудничества с Китаем - 16.10.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал об усилении экономического сотрудничества с Китаем
Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, запускают совместные инвестиционные проекты, заявил... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T07:47+0300
2024-10-16T07:47+0300
2024-10-16T08:15+0300
экономика
россия
китай
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491070_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e34eee818379ed37f9b97f382f90990d.jpg
ИСЛАМАБАД, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, запускают совместные инвестиционные проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, мы увеличиваем объемы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты. Партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли", - сказал Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В сфере транспорта, отметил он, Москва и Пекин увеличивают грузоперевозки, занимаются повышением пропускной способности погранпереходов на российско-китайской границе, создают новые международные транспортные коридоры. Особое внимание уделяется вопросам в области сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности России и Китая, добавил премьер. "Мы искренне дорожим нашими прочными культурными и гуманитарными связями, совместно реализуем мероприятия в рамках наших перекрестных годов культуры России и Китая, которые проводятся по решению наших лидеров", - сказал глава правительства РФ.
https://1prime.ru/20241014/tovarooborot-852161169.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491070_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_e82d8674c7447970f0b9fd67bbc9cee2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об усилении экономического сотрудничества с Китаем
Мишустин: РФ и Китай усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на внешнее давление
ИСЛАМАБАД, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, запускают совместные инвестиционные проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, мы увеличиваем объемы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты. Партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли", - сказал Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
В сфере транспорта, отметил он, Москва и Пекин увеличивают грузоперевозки, занимаются повышением пропускной способности погранпереходов на российско-китайской границе, создают новые международные транспортные коридоры. Особое внимание уделяется вопросам в области сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности России и Китая, добавил премьер.
Россия и Китай нарастили двусторонний товарооборот
"Мы искренне дорожим нашими прочными культурными и гуманитарными связями, совместно реализуем мероприятия в рамках наших перекрестных годов культуры России и Китая, которые проводятся по решению наших лидеров", - сказал глава правительства РФ.