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Правительство и ЦБ подготовят законопроект против мошенничества в интернете

Правительство и ЦБ подготовят законопроект против мошенничества в интернете - 16.10.2024, ПРАЙМ

Правительство и ЦБ подготовят законопроект против мошенничества в интернете

Правительство и Банк России хотят поставить барьер мошенничеству в интернете, введя необходимость дополнительного действия для получения кредита,... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T13:50+0300

2024-10-16T13:50+0300

2024-10-16T13:50+0300

мошенничество

россия

правительство рф

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СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство и Банк России хотят поставить барьер мошенничеству в интернете, введя необходимость дополнительного действия для получения кредита, разрабатывается соответствующий законопроект, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко журналистам на площадке Finopolis 2024. "На сегодняшний день действительно существует проблема, проблема с мошенничеством в интернете. Мы сейчас совместно с Центральным банком разрабатываем законопроект, в котором предусматривается набор определенных действий, которые усложняют мошенникам возможность совершения операций. Прежде всего, речь идет об установлении барьеров - начиная от идентификации клиентов, в том числе с использованием биометрии, с каким-то дополнительным действием, которое подтверждает, что клиент - это тот клиент, который является клиентом банка", - сказал Григоренко. Он отметил, что законопроект предусматривает введение дополнительного действия, которое клиент может совершить заранее, иначе в предоставлении онлайн-кредита будет отказано. "Это идентификация счетов клиента и усложнение возможности выдачи этих кредитов на счета третьих лиц. То есть это такой набор мер, который, на наш взгляд, позволит усложнить совершение мошеннических операций и будто бы даже предотвратит их", - добавил вице-премьер. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре призвала ввести в России период охлаждения на выдачу кредитов от 50 тысяч рублей. Она обеспокоена ростом кредитного мошенничества в стране, когда люди уже не просто отдают свои сбережения аферистам, а берут кредит и переводят эти деньги мошенникам, а сами остаются должны банкам. Президент России Владимир Путин в начале октября поручил до декабря закрепить в законе защиту от хищения средств путем социальной инженерии, включая установление "периода охлаждения". Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью РИА Новости, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму осенью.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство рф