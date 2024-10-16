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Набиуллина объяснила недоверие граждан к цифровым услугам
Набиуллина объяснила недоверие граждан к цифровым услугам - 16.10.2024, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила недоверие граждан к цифровым услугам
Люди "распробовали цифровые услуги", но есть и те, кто им не очень доверяет, таких пока все еще немало, и они сомневаются в своей безопасности, заявила глава... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T11:38+0300
2024-10-16T11:38+0300
2024-10-16T11:38+0300
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СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Люди "распробовали цифровые услуги", но есть и те, кто им не очень доверяет, таких пока все еще немало, и они сомневаются в своей безопасности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на "Финополисе" (Finopolis 2024) на федеральной территории Сириус. "Мы видим, что люди распробовали цифровые услуги, но есть и те, кто им не очень доверяет, таких людей пока все еще немало. И, наверное, главная причина в том, что они сомневаются в безопасности цифровых услуг, особенно когда речь идет о таких бесшовных онлайн-услугах, о биометрии, интеграция, в том числе, государственной инфраструктуры с частными игроками", - обратила внимание она. По ее словам, ЦБ видит, что иногда развитие цифровых сервисов сдерживается опасениями и государственных органов, что от интеграции с частными игроками пострадает безопасность. "И этот вопрос очень важный", - заключила глава ЦБ.
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россия, эльвира набиуллина, технологии
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Технологии
Набиуллина объяснила недоверие граждан к цифровым услугам
Набиуллина: недоверие к цифровым услугам вызвано сомнениями в их безопасности
СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Люди "распробовали цифровые услуги", но есть и те, кто им не очень доверяет, таких пока все еще немало, и они сомневаются в своей безопасности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на "Финополисе" (Finopolis 2024) на федеральной территории Сириус.
"Мы видим, что люди распробовали цифровые услуги, но есть и те, кто им не очень доверяет, таких людей пока все еще немало. И, наверное, главная причина в том, что они сомневаются в безопасности цифровых услуг, особенно когда речь идет о таких бесшовных онлайн-услугах, о биометрии, интеграция, в том числе, государственной инфраструктуры с частными игроками", - обратила внимание она.
По ее словам, ЦБ видит, что иногда развитие цифровых сервисов сдерживается опасениями и государственных органов, что от интеграции с частными игроками пострадает безопасность. "И этот вопрос очень важный", - заключила глава ЦБ.