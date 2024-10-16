https://1prime.ru/20241016/nabiullina-852204391.html

Набиуллина объяснила недоверие граждан к цифровым услугам

Набиуллина объяснила недоверие граждан к цифровым услугам - 16.10.2024, ПРАЙМ

Набиуллина объяснила недоверие граждан к цифровым услугам

Люди "распробовали цифровые услуги", но есть и те, кто им не очень доверяет, таких пока все еще немало, и они сомневаются в своей безопасности, заявила глава... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T11:38+0300

2024-10-16T11:38+0300

2024-10-16T11:38+0300

экономика

россия

эльвира набиуллина

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850461367_0:0:2616:1472_1920x0_80_0_0_7d8d3c489d894ff3e9008514c7973593.jpg

СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Люди "распробовали цифровые услуги", но есть и те, кто им не очень доверяет, таких пока все еще немало, и они сомневаются в своей безопасности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на "Финополисе" (Finopolis 2024) на федеральной территории Сириус. "Мы видим, что люди распробовали цифровые услуги, но есть и те, кто им не очень доверяет, таких людей пока все еще немало. И, наверное, главная причина в том, что они сомневаются в безопасности цифровых услуг, особенно когда речь идет о таких бесшовных онлайн-услугах, о биометрии, интеграция, в том числе, государственной инфраструктуры с частными игроками", - обратила внимание она. По ее словам, ЦБ видит, что иногда развитие цифровых сервисов сдерживается опасениями и государственных органов, что от интеграции с частными игроками пострадает безопасность. "И этот вопрос очень важный", - заключила глава ЦБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эльвира набиуллина, технологии