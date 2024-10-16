Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина объяснила недоверие граждан к цифровым услугам - 16.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241016/nabiullina-852204391.html
Набиуллина объяснила недоверие граждан к цифровым услугам
Набиуллина объяснила недоверие граждан к цифровым услугам - 16.10.2024, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила недоверие граждан к цифровым услугам
Люди "распробовали цифровые услуги", но есть и те, кто им не очень доверяет, таких пока все еще немало, и они сомневаются в своей безопасности, заявила глава... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T11:38+0300
2024-10-16T11:38+0300
экономика
россия
эльвира набиуллина
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850461367_0:0:2616:1472_1920x0_80_0_0_7d8d3c489d894ff3e9008514c7973593.jpg
СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Люди "распробовали цифровые услуги", но есть и те, кто им не очень доверяет, таких пока все еще немало, и они сомневаются в своей безопасности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на "Финополисе" (Finopolis 2024) на федеральной территории Сириус. "Мы видим, что люди распробовали цифровые услуги, но есть и те, кто им не очень доверяет, таких людей пока все еще немало. И, наверное, главная причина в том, что они сомневаются в безопасности цифровых услуг, особенно когда речь идет о таких бесшовных онлайн-услугах, о биометрии, интеграция, в том числе, государственной инфраструктуры с частными игроками", - обратила внимание она. По ее словам, ЦБ видит, что иногда развитие цифровых сервисов сдерживается опасениями и государственных органов, что от интеграции с частными игроками пострадает безопасность. "И этот вопрос очень важный", - заключила глава ЦБ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850461367_39:0:2363:1743_1920x0_80_0_0_339cdb5d8c0deb84a7bb5212b3da2104.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, эльвира набиуллина, технологии
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Технологии
11:38 16.10.2024
 
Набиуллина объяснила недоверие граждан к цифровым услугам

Набиуллина: недоверие к цифровым услугам вызвано сомнениями в их безопасности

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Люди "распробовали цифровые услуги", но есть и те, кто им не очень доверяет, таких пока все еще немало, и они сомневаются в своей безопасности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на "Финополисе" (Finopolis 2024) на федеральной территории Сириус.
"Мы видим, что люди распробовали цифровые услуги, но есть и те, кто им не очень доверяет, таких людей пока все еще немало. И, наверное, главная причина в том, что они сомневаются в безопасности цифровых услуг, особенно когда речь идет о таких бесшовных онлайн-услугах, о биометрии, интеграция, в том числе, государственной инфраструктуры с частными игроками", - обратила внимание она.
По ее словам, ЦБ видит, что иногда развитие цифровых сервисов сдерживается опасениями и государственных органов, что от интеграции с частными игроками пострадает безопасность. "И этот вопрос очень важный", - заключила глава ЦБ.
 
ЭкономикаРОССИЯЭльвира НабиуллинаТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала