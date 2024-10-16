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Генсек НАТО рассказал о стратегии альянса по Украине - 16.10.2024, ПРАЙМ
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Генсек НАТО рассказал о стратегии альянса по Украине
Генсек НАТО рассказал о стратегии альянса по Украине - 16.10.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО рассказал о стратегии альянса по Украине
Стратегия НАТО по Украине заключается в ее поддержке в возможных переговорах с Россией "с позиции силы", заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T11:20+0300
2024-10-16T11:20+0300
политика
украина
нато
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – ПРАЙМ. Стратегия НАТО по Украине заключается в ее поддержке в возможных переговорах с Россией "с позиции силы", заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте."Не позволить (президенту РФ Владимиру - ред) Путину добиться желаемого на Украине. Это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться... Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать", - отметил Рютте в рамках пресс-конференции.По словам генсека, западные союзники помогут Киеву обеспечить сильную позицию в вероятных переговорах с Москвой, если Владимир Зеленский решится на такой шаг.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что прекращение огня невозможно без согласия противника на приемлемые для России шаги. Ранее он отметил, что не будет вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
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украина, нато, марк рютте
Политика, УКРАИНА, НАТО, Марк Рютте
11:20 16.10.2024
 
Генсек НАТО рассказал о стратегии альянса по Украине

Рютте: стратегия НАТО заключается в том, чтобы Украина продолжала воевать

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – ПРАЙМ. Стратегия НАТО по Украине заключается в ее поддержке в возможных переговорах с Россией "с позиции силы", заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
"Не позволить (президенту РФ Владимиру - ред) Путину добиться желаемого на Украине. Это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться... Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать", - отметил Рютте в рамках пресс-конференции.
По словам генсека, западные союзники помогут Киеву обеспечить сильную позицию в вероятных переговорах с Москвой, если Владимир Зеленский решится на такой шаг.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что прекращение огня невозможно без согласия противника на приемлемые для России шаги. Ранее он отметил, что не будет вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
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