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Генсек НАТО рассказал о стратегии альянса по Украине

Генсек НАТО рассказал о стратегии альянса по Украине - 16.10.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО рассказал о стратегии альянса по Украине

Стратегия НАТО по Украине заключается в ее поддержке в возможных переговорах с Россией "с позиции силы", заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T11:20+0300

2024-10-16T11:20+0300

2024-10-16T11:20+0300

политика

украина

нато

марк рютте

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – ПРАЙМ. Стратегия НАТО по Украине заключается в ее поддержке в возможных переговорах с Россией "с позиции силы", заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте."Не позволить (президенту РФ Владимиру - ред) Путину добиться желаемого на Украине. Это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться... Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать", - отметил Рютте в рамках пресс-конференции.По словам генсека, западные союзники помогут Киеву обеспечить сильную позицию в вероятных переговорах с Москвой, если Владимир Зеленский решится на такой шаг.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что прекращение огня невозможно без согласия противника на приемлемые для России шаги. Ранее он отметил, что не будет вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

https://1prime.ru/20241005/ryutte-852012813.html

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украина, нато, марк рютте