https://1prime.ru/20241016/nato-852210543.html

Постпред США при НАТО сделала заявление о приглашении Украины в альянс

Постпред США при НАТО сделала заявление о приглашении Украины в альянс - 16.10.2024, ПРАЙМ

Постпред США при НАТО сделала заявление о приглашении Украины в альянс

Украина в ближайшей перспективе не получит приглашение на вступление в Североатлантический альянс. Об этом во время онлайн-брифинга объявила постоянный... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T16:50+0300

2024-10-16T16:50+0300

2024-10-16T16:58+0300

политика

украина

нато

заявление

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Украина в ближайшей перспективе не получит приглашение на вступление в Североатлантический альянс. Об этом во время онлайн-брифинга объявила постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианна Смит.В частности, она заявила: "Мы не в той точке сейчас, чтобы альянс говорил о приглашении в краткосрочной перспективе".При этом Смит отметила, что альянс не меняет свою позицию в отношении принятия Украины в свои ряды, и эта позиция заключается в том, что когда-нибудь Украина станет членом НАТО.Вместе с тем постпред сообщила, что на готовящейся встрече глав оборонных ведомств стран НАТО будет рассмотрен вопрос продолжение поддержки Украины, а также возможность увеличения помощи "в зависимости от запросов" Киева. Смит подчеркнула, что Украина нуждается в поставках дополнительных видов систем ПВО и артиллерии."Я ожидаю, что по итогам этой министерской встречи мы увидим дополнительные вложения", - заключила постпред.Министерская встреча стран-участниц альянса состоится 17 октября.

https://1prime.ru/20241015/nato-852186892.html

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украина, нато, заявление