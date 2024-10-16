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Постпред США при НАТО сделала заявление о приглашении Украины в альянс
Постпред США при НАТО сделала заявление о приглашении Украины в альянс - 16.10.2024, ПРАЙМ
Постпред США при НАТО сделала заявление о приглашении Украины в альянс
Украина в ближайшей перспективе не получит приглашение на вступление в Североатлантический альянс. Об этом во время онлайн-брифинга объявила постоянный... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T16:50+0300
2024-10-16T16:50+0300
2024-10-16T16:58+0300
политика
украина
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Украина в ближайшей перспективе не получит приглашение на вступление в Североатлантический альянс. Об этом во время онлайн-брифинга объявила постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианна Смит.В частности, она заявила: "Мы не в той точке сейчас, чтобы альянс говорил о приглашении в краткосрочной перспективе".При этом Смит отметила, что альянс не меняет свою позицию в отношении принятия Украины в свои ряды, и эта позиция заключается в том, что когда-нибудь Украина станет членом НАТО.Вместе с тем постпред сообщила, что на готовящейся встрече глав оборонных ведомств стран НАТО будет рассмотрен вопрос продолжение поддержки Украины, а также возможность увеличения помощи "в зависимости от запросов" Киева. Смит подчеркнула, что Украина нуждается в поставках дополнительных видов систем ПВО и артиллерии."Я ожидаю, что по итогам этой министерской встречи мы увидим дополнительные вложения", - заключила постпред.Министерская встреча стран-участниц альянса состоится 17 октября.
https://1prime.ru/20241015/nato-852186892.html
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украина, нато, заявление
Политика, УКРАИНА, НАТО, заявление
Постпред США при НАТО сделала заявление о приглашении Украины в альянс
Постпред США при НАТО: ситуация не располагает к приглашению Украины в альянс
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Украина в ближайшей перспективе не получит приглашение на вступление в Североатлантический альянс. Об этом во время онлайн-брифинга объявила постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианна Смит.
В частности, она заявила: "Мы не в той точке сейчас, чтобы альянс говорил о приглашении в краткосрочной перспективе".
При этом Смит отметила, что альянс не меняет свою позицию в отношении принятия Украины в свои ряды, и эта позиция заключается в том, что когда-нибудь Украина станет членом НАТО.
Вместе с тем постпред сообщила, что на готовящейся встрече глав оборонных ведомств стран НАТО будет рассмотрен вопрос продолжение поддержки Украины, а также возможность увеличения помощи "в зависимости от запросов" Киева. Смит подчеркнула, что Украина нуждается в поставках дополнительных видов систем ПВО и артиллерии.
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"Я ожидаю, что по итогам этой министерской встречи мы увидим дополнительные вложения", - заключила постпред.
Министерская встреча стран-участниц альянса состоится 17 октября.