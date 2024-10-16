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Альфа-банк и "Дом.РФ" выпустят ипотечные облигации - 16.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241016/obligatsii-852207984.html
Альфа-банк и "Дом.РФ" выпустят ипотечные облигации
Альфа-банк и "Дом.РФ" выпустят ипотечные облигации - 16.10.2024, ПРАЙМ
Альфа-банк и "Дом.РФ" выпустят ипотечные облигации
Альфа-Банк и корпорация "Дом.РФ" на форуме "Финополис" (Finopolis 2024) подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве и совместной реализации выпусков... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T14:36+0300
2024-10-16T14:36+0300
экономика
россия
дом.рф
альфа-банк
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СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Альфа-Банк и корпорация "Дом.РФ" на форуме "Финополис" (Finopolis 2024) подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве и совместной реализации выпусков ипотечных облигаций общим объёмом до 600 миллиардов рублей, сообщает банк. "Альфа-банк и "Дом.РФ" на форуме Finopolis 2024 подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве и совместной реализации выпусков ипотечных облигаций. До 2029 года участники соглашения намерены разместить ценные бумаги, обеспеченные закладными банка и поручительством института развития в жилищной сфере (ИЦБ "Дом.РФ"), общим объёмом до 600 миллиардов рублей", - сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Уточняется, что в документе зафиксировано намерение сторон осуществлять выпуски ипотечных облигаций, обеспеченных закладными и поручительством института развития в жилищной сфере. Кроме того, стороны планируют предпринимать меры для развития рынка ипотечного кредитования и ипотечных облигаций, а также повышения инвестиционной привлекательности и улучшению ликвидности таких облигаций. С 2016 года "Дом.РФ" разместил 72 выпуска ипотечных облигаций на 2,93 триллиона рублей. В общей сложности это 1,52 миллиона кредитов на покупку 76,8 миллиона квадратных метров жилья. В выпуске ИЦБ "Дом.РФ" на сегодняшний день поучаствовали 12 ипотечных кредиторов.
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россия, дом.рф, альфа-банк
Экономика, РОССИЯ, Дом.РФ, Альфа-банк
14:36 16.10.2024
 
Альфа-банк и "Дом.РФ" выпустят ипотечные облигации

Альфа-банк и "Дом.РФ" выпустят ипотечные облигации на сумму до 600 млрд рублей

© fotolia.com / WranglerПросчет
Просчет - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© fotolia.com / Wrangler
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СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Альфа-Банк и корпорация "Дом.РФ" на форуме "Финополис" (Finopolis 2024) подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве и совместной реализации выпусков ипотечных облигаций общим объёмом до 600 миллиардов рублей, сообщает банк.
"Альфа-банк и "Дом.РФ" на форуме Finopolis 2024 подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве и совместной реализации выпусков ипотечных облигаций. До 2029 года участники соглашения намерены разместить ценные бумаги, обеспеченные закладными банка и поручительством института развития в жилищной сфере (ИЦБ "Дом.РФ"), общим объёмом до 600 миллиардов рублей", - сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Уточняется, что в документе зафиксировано намерение сторон осуществлять выпуски ипотечных облигаций, обеспеченных закладными и поручительством института развития в жилищной сфере. Кроме того, стороны планируют предпринимать меры для развития рынка ипотечного кредитования и ипотечных облигаций, а также повышения инвестиционной привлекательности и улучшению ликвидности таких облигаций.
С 2016 года "Дом.РФ" разместил 72 выпуска ипотечных облигаций на 2,93 триллиона рублей. В общей сложности это 1,52 миллиона кредитов на покупку 76,8 миллиона квадратных метров жилья. В выпуске ИЦБ "Дом.РФ" на сегодняшний день поучаствовали 12 ипотечных кредиторов.
 
ЭкономикаРОССИЯДом.РФАльфа-банк
 
 
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