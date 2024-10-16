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Альфа-банк и "Дом.РФ" выпустят ипотечные облигации

Альфа-банк и "Дом.РФ" выпустят ипотечные облигации - 16.10.2024, ПРАЙМ

Альфа-банк и "Дом.РФ" выпустят ипотечные облигации

Альфа-Банк и корпорация "Дом.РФ" на форуме "Финополис" (Finopolis 2024) подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве и совместной реализации выпусков... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T14:36+0300

2024-10-16T14:36+0300

2024-10-16T14:36+0300

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СИРИУС, 16 окт - ПРАЙМ. Альфа-Банк и корпорация "Дом.РФ" на форуме "Финополис" (Finopolis 2024) подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве и совместной реализации выпусков ипотечных облигаций общим объёмом до 600 миллиардов рублей, сообщает банк. "Альфа-банк и "Дом.РФ" на форуме Finopolis 2024 подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве и совместной реализации выпусков ипотечных облигаций. До 2029 года участники соглашения намерены разместить ценные бумаги, обеспеченные закладными банка и поручительством института развития в жилищной сфере (ИЦБ "Дом.РФ"), общим объёмом до 600 миллиардов рублей", - сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Уточняется, что в документе зафиксировано намерение сторон осуществлять выпуски ипотечных облигаций, обеспеченных закладными и поручительством института развития в жилищной сфере. Кроме того, стороны планируют предпринимать меры для развития рынка ипотечного кредитования и ипотечных облигаций, а также повышения инвестиционной привлекательности и улучшению ликвидности таких облигаций. С 2016 года "Дом.РФ" разместил 72 выпуска ипотечных облигаций на 2,93 триллиона рублей. В общей сложности это 1,52 миллиона кредитов на покупку 76,8 миллиона квадратных метров жилья. В выпуске ИЦБ "Дом.РФ" на сегодняшний день поучаствовали 12 ипотечных кредиторов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дом.рф, альфа-банк