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Россиян предупредили о подорожании ОСАГО и каско

Россиян предупредили о подорожании ОСАГО и каско - 16.10.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о подорожании ОСАГО и каско

Стоимость полисов каско и ОСАГО в 2025 году может вырасти, среди причин - повышение утильсбора и изменение каналов поставки автомобилей, а также удорожание... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T18:24+0300

2024-10-16T18:24+0300

2024-10-16T18:25+0300

экономика

осаго

каско

подорожание

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стоимость полисов каско и ОСАГО в 2025 году может вырасти, среди причин - повышение утильсбора и изменение каналов поставки автомобилей, а также удорожание импортных запчастей на фоне ослабления рубля, рассказал журналистам президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в кулуарах форума Finopolis. "Сложность с поставкой автомобилей внесла норма по применению утильсбора. Она скажется на количестве ввозимых автомобилей и на их цене, это скажется на страховке. Коллеги-автодилеры говорят, что утильсбор, подорожание, очень сильно скажется на цене, оценки разные - от 10% до 20%. Как я понимаю, шло несколько потоков, машины растаможивались и через Казахстан, Киргизию и другие страны, сейчас эти каналы претерпевают изменения", - сказал он. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы в России с 1 октября был повышен на 70-85%, при этом с 1 января 2025 года ставка будет индексироваться на 10-20% ежегодно. "Утильсбор и каналы повлияют на стоимость и количество в штуках. Стоимость каско может увеличиться на 10-20% (в 2025 году - ред.)", - добавил он. По его мнению, более серьезная проблема связана с запасными частями. С предыдущего периода подготовки справочников стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО произошел рост доллара с порядка 84 рублей за доллар до 96-97 рублей сейчас. Страховщики ожидали, что это отражение уже будет в сентябрьских справочниках. Однако с июля начались сложности с переводом денежных средств за поставки запчастей, рассказал Уфимцев. При этом он указал, что, с одной стороны, удорожание импортных запчастей приводит к тому, что как можно больше их будет производиться здесь, особенно простых. Количество организаций, производящих запчасти, в РФ будет увеличиваться, считает глава РСА. "Это одна из положительных вещей, но процесс перехода несколько затянутый, поэтому в краткосрочной перспективе будет рост стоимости запчастей. Мы видим, как отдельные марки на 30-40% поднялись с июля. Другое дело, это не наиболее массовые, запчасти Lada так сильно не поднялись, как и у части машин, которые производились в Китае, и запчасти производились там же. Пока мы делаем прогноз, что в справочниках 19 декабря, в них уже это найдет отражение. Я думаю, в среднем на 10-15%. Думаю, в следующем году стоимость ОСАГО вырастет на 7-10%", - прогнозирует он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

осаго, каско, подорожание