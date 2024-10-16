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"Сигналы от политиков". Германия хочет помириться с Россией, но не Польша

"Сигналы от политиков". Германия хочет помириться с Россией, но не Польша - 16.10.2024, ПРАЙМ

"Сигналы от политиков". Германия хочет помириться с Россией, но не Польша

Перезагрузка отношений Германии и Российской Федерации приведет к войне в Польше или странах Прибалтики, утверждает польский политолог-русофоб Пшемыслав... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T18:20+0300

2024-10-16T18:20+0300

2024-10-16T18:21+0300

политика

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отношения

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Перезагрузка отношений Германии и Российской Федерации приведет к войне в Польше или странах Прибалтики, утверждает польский политолог-русофоб Пшемыслав Журавский вель Граевский из Лодзинского университета. Об этом рассказывается в публикации информагентства EADaily.Как отмечается, профессор, в свое время работавший в комиссии по расследованию "российского влияния", заявил, что сегодня от политического класса Германии исходят сигналы о стремлении восстановить отношения между Берлином и Москвой. Да и немецкое общество в целом, по его мнению, настроено на возобновление контактов с Российской Федерацией."Избиратели в Германии хотят услышать, что все будет хорошо, ведь когда контакты с Россией возобновятся, то в Германию вернется дешевая энергия, - приводит его высказывание EADaily. - Есть также аргументы, что Россию никто не победил, от Наполеона до Гитлера, поэтому надо искать компромисс".Однако сам профессор далек от мыслей о нормализации отношений с восточным соседом. Более того, он утверждает, что примирение Берлина и Москвы в обязательном порядке приедет к началу войны на территории Польши или прибалтийских стран. По его убеждению, Российская Федерация, "наградив себя украинскими территориальными приобретениями", непременно продолжит агрессивную политику, приносящую ей, как считает профессор, "очевидные выгоды". А примирение Москвы и Берлина, на его взгляд, означает, что Россия нападет "на Польшу или страны Прибалтики, но не на Германию".Внятной аргументацией Журавский вель Граевский себя не обременил.

https://1prime.ru/20241014/ugroza-852171632.html

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германия, отношения, россия