Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сервис "Пакет" анонсировал выгодные полки в супермаркетах "Перекресток" - 16.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241016/paket-852203979.html
Сервис "Пакет" анонсировал выгодные полки в супермаркетах "Перекресток"
Сервис "Пакет" анонсировал выгодные полки в супермаркетах "Перекресток" - 16.10.2024, ПРАЙМ
Сервис "Пакет" анонсировал выгодные полки в супермаркетах "Перекресток"
Сервис "Пакет" от Х5 и торговая сеть "Перекрёсток" запускают фиджитальный проект "Выгодная полка" с кешбэком 30 процентов для владельцев подписки Х5. Об этом... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T12:00+0300
2024-10-16T12:05+0300
россия
перекресток
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/64/841476496_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_00c9ab183be26863ae05577fee5979a1.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Сервис "Пакет" от Х5 и торговая сеть "Перекрёсток" запускают фиджитальный проект "Выгодная полка" с кешбэком 30 процентов для владельцев подписки Х5. Об этом говорится в сообщении компании.На весь товар, расположенный на таких полках, будет начисляться кешбэк 30%, который можно будет использовать для дальнейших покупок. В ассортименте будет 6 категорий и около 300 видов товаров: бакалея, вино, бытовая химия, напитки, сладости и здоровые перекусы.Подобные полки уже есть в московских супермаркетах "Перекрёсток" и скоро появятся более чем в 100 городах по всей России, в том числе в Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Уфе, Волгограде, Краснодаре, Казани, Челябинске."Сегодня клиентский путь пользователя не ограничивается онлайном или офлайном, Х5 разивавет омникальный подход, предлагая потребителям получить удобный опыт фиджитальных покупок. Цифровые сервисы помогают клиенту получить дополнительную выгоду, а торговой сети – увеличить средний чек и трафик. Пользователь сервиса "Пакет" в среднем тратит на 20% больше, чем он тратил бы без подписки", — рассказал Евгений Галимский, директор по развитию лояльности и экосистемных продуктов Х5 Group.
https://1prime.ru/20240718/dostavka-850244701.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/64/841476496_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_ff5605e4d230d3c0e79e20674c748724.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, перекресток
РОССИЯ, Перекресток
12:00 16.10.2024 (обновлено: 12:05 16.10.2024)
 
Сервис "Пакет" анонсировал выгодные полки в супермаркетах "Перекресток"

Сервис "Пакет" и "Перекресток" запускают фиджитальный проект "Выгодная полка"

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПолки с макаронными изделиями в магазине
Полки с макаронными изделиями в магазине - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Сервис "Пакет" от Х5 и торговая сеть "Перекрёсток" запускают фиджитальный проект "Выгодная полка" с кешбэком 30 процентов для владельцев подписки Х5. Об этом говорится в сообщении компании.
На весь товар, расположенный на таких полках, будет начисляться кешбэк 30%, который можно будет использовать для дальнейших покупок. В ассортименте будет 6 категорий и около 300 видов товаров: бакалея, вино, бытовая химия, напитки, сладости и здоровые перекусы.
Подобные полки уже есть в московских супермаркетах "Перекрёсток" и скоро появятся более чем в 100 городах по всей России, в том числе в Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Уфе, Волгограде, Краснодаре, Казани, Челябинске.
"Сегодня клиентский путь пользователя не ограничивается онлайном или офлайном, Х5 разивавет омникальный подход, предлагая потребителям получить удобный опыт фиджитальных покупок. Цифровые сервисы помогают клиенту получить дополнительную выгоду, а торговой сети – увеличить средний чек и трафик. Пользователь сервиса "Пакет" в среднем тратит на 20% больше, чем он тратил бы без подписки", — рассказал Евгений Галимский, директор по развитию лояльности и экосистемных продуктов Х5 Group.
Вход в супермаркет Перекресток - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
5Post запустила доставку посылок через магазины "Пятерочка" и "Перекресток"
18 июля, 15:20
 
РОССИЯПерекресток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала