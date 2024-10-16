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Сервис "Пакет" анонсировал выгодные полки в супермаркетах "Перекресток"

Сервис "Пакет" анонсировал выгодные полки в супермаркетах "Перекресток" - 16.10.2024, ПРАЙМ

Сервис "Пакет" анонсировал выгодные полки в супермаркетах "Перекресток"

Сервис "Пакет" от Х5 и торговая сеть "Перекрёсток" запускают фиджитальный проект "Выгодная полка" с кешбэком 30 процентов для владельцев подписки Х5. Об этом... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T12:00+0300

2024-10-16T12:00+0300

2024-10-16T12:05+0300

россия

перекресток

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Сервис "Пакет" от Х5 и торговая сеть "Перекрёсток" запускают фиджитальный проект "Выгодная полка" с кешбэком 30 процентов для владельцев подписки Х5. Об этом говорится в сообщении компании.На весь товар, расположенный на таких полках, будет начисляться кешбэк 30%, который можно будет использовать для дальнейших покупок. В ассортименте будет 6 категорий и около 300 видов товаров: бакалея, вино, бытовая химия, напитки, сладости и здоровые перекусы.Подобные полки уже есть в московских супермаркетах "Перекрёсток" и скоро появятся более чем в 100 городах по всей России, в том числе в Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Уфе, Волгограде, Краснодаре, Казани, Челябинске."Сегодня клиентский путь пользователя не ограничивается онлайном или офлайном, Х5 разивавет омникальный подход, предлагая потребителям получить удобный опыт фиджитальных покупок. Цифровые сервисы помогают клиенту получить дополнительную выгоду, а торговой сети – увеличить средний чек и трафик. Пользователь сервиса "Пакет" в среднем тратит на 20% больше, чем он тратил бы без подписки", — рассказал Евгений Галимский, директор по развитию лояльности и экосистемных продуктов Х5 Group.

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россия, перекресток