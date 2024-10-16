https://1prime.ru/20241016/pensiya-852212499.html
Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию
Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию - 16.10.2024, ПРАЙМ
Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил выплачивать тринадцатую пенсию из доходов социального фонда. | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T18:36+0300
2024-10-16T18:36+0300
2024-10-16T18:37+0300
экономика
сергей миронов
пенсии
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил выплачивать тринадцатую пенсию из доходов социального фонда. "Доходы социального фонда за этот год возросли на 130%, а расходы всего лишь на 18%… Давайте из этих доходов и заплатим людям тринадцатую пенсию. Потому что тяжело живется нашим пенсионерам. Потому что денег не хватает ни на лекарства, ни на питание и на многие другие вещи. Давайте им поможем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Миронов отметил, что раньше отдельно существовал и пенсионный фонд, и социальный фонд, сейчас фонды объединены в социальный фонд, откуда и платятся пенсии пенсионерам. Ранее Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, которые получают страховую пенсию по старости. Выплаты работающим и неработающим пенсионерам с января следующего года проиндексируют на уровень инфляции в текущем году, заявил ранее министр финансов Антон Силуанов.
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сергей миронов, пенсии
Экономика, Сергей Миронов, Пенсии
Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию
Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию из доходов Соцфонда
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил выплачивать тринадцатую пенсию из доходов социального фонда.
"Доходы социального фонда за этот год возросли на 130%, а расходы всего лишь на 18%… Давайте из этих доходов и заплатим людям тринадцатую пенсию. Потому что тяжело живется нашим пенсионерам. Потому что денег не хватает ни на лекарства, ни на питание и на многие другие вещи. Давайте им поможем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Миронов отметил, что раньше отдельно существовал и пенсионный фонд, и социальный фонд, сейчас фонды объединены в социальный фонд, откуда и платятся пенсии пенсионерам.
Ранее Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, которые получают страховую пенсию по старости.
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Выплаты работающим и неработающим пенсионерам с января следующего года проиндексируют на уровень инфляции в текущем году, заявил ранее министр финансов Антон Силуанов.