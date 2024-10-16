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Песков рекомендовал Киеву "протрезветь" для достижения мира
Песков рекомендовал Киеву "протрезветь" для достижения мира - 16.10.2024, ПРАЙМ
Песков рекомендовал Киеву "протрезветь" для достижения мира
Для достижения мира на Украине Киев должен "протрезветь" осознать причины, которые привели к конфликту. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T13:42+0300
2024-10-16T13:42+0300
2024-10-16T13:42+0300
экономика
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дмитрий песков
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Для достижения мира на Украине Киев должен "протрезветь" осознать причины, которые привели к конфликту. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Там может быть иной план, который может быть действительно мирным... понимание необходимости "протрезветь" и осознать те причины, которые привели к вот этому конфликту вокруг Украины, который сейчас идет", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также добавил, что, возможно, существует другой мирный план, который Киев должен принять, а не тот, который предложил Владимир Зеленский. Он также резюмировал, что "мирный план" Зеленского может аналогичен плану США по войне с Россией до последнего украинца.Ранее Украина призвала западные страны сбивать ракеты над своей территорией, а также потребовала от европейских союзников разместить системы ПВО для создания бесполетной зоны на западе Украины. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что участие США в уничтожении российских ракет над Украиной будет непосредственной вовлеченностью в конфликт.
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россия, украина, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Песков рекомендовал Киеву "протрезветь" для достижения мира
Песков: Киев должен осознать причины, которые привели его к конфликту
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Для достижения мира на Украине Киев должен "протрезветь" осознать причины, которые привели к конфликту. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Там может быть иной план, который может быть действительно мирным... понимание необходимости "протрезветь" и осознать те причины, которые привели к вот этому конфликту вокруг Украины, который сейчас идет", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков также добавил, что, возможно, существует другой мирный план, который Киев должен принять, а не тот, который предложил Владимир Зеленский. Он также резюмировал, что "мирный план" Зеленского может аналогичен плану США по войне с Россией до последнего украинца.
Ранее Украина призвала западные страны сбивать ракеты над своей территорией, а также потребовала от европейских союзников разместить системы ПВО для создания бесполетной зоны на западе Украины. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что участие США в уничтожении российских ракет над Украиной будет непосредственной вовлеченностью в конфликт.
Песков раскрыл отношение Кремля к "плану победы" Зеленского