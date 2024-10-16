https://1prime.ru/20241016/plan-852207823.html

"Оторван от реалий". В Раде высказались о "плане победы" Зеленского

"Оторван от реалий". В Раде высказались о "плане победы" Зеленского - 16.10.2024, ПРАЙМ

"Оторван от реалий". В Раде высказались о "плане победы" Зеленского

"План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского нереален и состоит из пустых слов. Об этом в своем аккаунте в Telegram написал депутат Верховной рады... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T14:25+0300

2024-10-16T14:25+0300

2024-10-16T14:50+0300

политика

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_0:46:3307:1906_1920x0_80_0_0_a0f7b0d0f7fc19f3966f942bc10ce0ea.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского нереален и состоит из пустых слов. Об этом в своем аккаунте в Telegram написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*."План очень нереалистичен. Реального разговора о наших возможностях не произошло. Просто пустые слова. Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое. Это нельзя игнорировать. А план этот очень от реальности оторван", - отметил парламентарий.Гончаренко* также добавил, что Киев в своем плане полагается преимущественно на партнеров, не устанавливая требования к Украине самой. Депутат, в особенности, указал на отсутствие мер по борьбе с коррупцией и укреплению демократических институтов. Ранее Владимир Зеленский представил свой план в Раде, включающий пять пунктов и три приложения.Первый пункт относится к приглашению Украины в НАТО, второй - к вопросам обороны, третий - к сдерживанию российских войск, четвертый - к экономическому потенциалу страны, а пятый - к периоду после окончания вооруженного конфликта.*внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20241016/zelenskiy-852206558.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский