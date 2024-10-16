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"Оторван от реалий". В Раде высказались о "плане победы" Зеленского
"Оторван от реалий". В Раде высказались о "плане победы" Зеленского - 16.10.2024, ПРАЙМ
"Оторван от реалий". В Раде высказались о "плане победы" Зеленского
"План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского нереален и состоит из пустых слов. Об этом в своем аккаунте в Telegram написал депутат Верховной рады... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T14:25+0300
2024-10-16T14:25+0300
2024-10-16T14:50+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского нереален и состоит из пустых слов. Об этом в своем аккаунте в Telegram написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*."План очень нереалистичен. Реального разговора о наших возможностях не произошло. Просто пустые слова. Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое. Это нельзя игнорировать. А план этот очень от реальности оторван", - отметил парламентарий.Гончаренко* также добавил, что Киев в своем плане полагается преимущественно на партнеров, не устанавливая требования к Украине самой. Депутат, в особенности, указал на отсутствие мер по борьбе с коррупцией и укреплению демократических институтов. Ранее Владимир Зеленский представил свой план в Раде, включающий пять пунктов и три приложения.Первый пункт относится к приглашению Украины в НАТО, второй - к вопросам обороны, третий - к сдерживанию российских войск, четвертый - к экономическому потенциалу страны, а пятый - к периоду после окончания вооруженного конфликта.*внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Оторван от реалий". В Раде высказались о "плане победы" Зеленского
Депутат Рады: "план победы" Зеленского наполнен пустыми словами
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского нереален и состоит из пустых слов. Об этом в своем аккаунте в Telegram написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.
"План очень нереалистичен. Реального разговора о наших возможностях не произошло. Просто пустые слова. Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое. Это нельзя игнорировать. А план этот очень от реальности оторван", - отметил парламентарий.
Гончаренко* также добавил, что Киев в своем плане полагается преимущественно на партнеров, не устанавливая требования к Украине самой. Депутат, в особенности, указал на отсутствие мер по борьбе с коррупцией и укреплению демократических институтов.
Ранее Владимир Зеленский представил свой план в Раде, включающий пять пунктов и три приложения.
Первый пункт относится к приглашению Украины в НАТО, второй - к вопросам обороны, третий - к сдерживанию российских войск, четвертый - к экономическому потенциалу страны, а пятый - к периоду после окончания вооруженного конфликта.
*внесен в России в перечень террористов и экстремистов
AP: Зеленский дал союзникам три месяца на принятие "плана победы" Киева